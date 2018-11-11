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Ünlü Türk iş adamına ABD'den babalık davası

ABD'nin Chicago kentinde doğup büyüyen Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşler, Babaları olduğunu iddia ettikleri işadamı Kasım Pırlant'a babalık davası açmaya hazırlanıyor.

11 Kasım 2018 Pazar 12:23
Ünlü Türk iş adamına ABD'den babalık davası

ABD’nin Chicago kentinde 1973 yılında iş yaşamına bir eğlence mekanında garsonluk yaparak başlayıp, daha sonra aynı eyalette bir lokanta satın alan, 1978 yılında emlak işine girişen ve 1985 yılına geldiğinde burada 9 alışveriş merkezi sahibi olan Kasım Pırlant, 2005'te İzmir'de başladığı milyonlarca liralık yatırımlarıyla ekonomi dünyasında adından söz ettirdi. Pırlant, garsonluktan başlayıp gayrimenkul krallığına giden başarılı bir iş hayatına imza attı.

Annesinin çalıştığı kulüpte söylendi

Chicago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşler, 1999 yılında ölen anneleri Carolyn Jackson’ın kendilerine söylediği, "Babanız bizi terk etti. Yunanistan'da gemicilik şirketi var, orada yaşıyor" sözlerinin gerçek olmadığını anlayınca, babalarının peşine düştü. Annelerinin seneler önce çalıştığı Chicago Club’a giden ve burada çalışanlarla konuşan çocuklara, babalarının da aynı yerde çalışan Kasım Pırlant olduğu, anneleri Carolyn ile beraber yıllar önce bu kulüpte birlikte çalıştıkları söylendi. Bunun üzerine Kevin ve Candice Jackson kardeşler, internet üzerinden babaları olduğunu düşündükleri Kasım Pırlant hakkında araştırma yaptı. Jackson kardeşler, vakit kaybetmeden İzmir’de olduğunu öğrendikleri Pırlant’ın yanına geldi.

Pırtlant’la iki kez görüştüler

Candice ve Kevin Jackson kardeşler, İzmir'de Kasım Pırlant ile iki kez görüştü. İki kardeş Pırlant'ın hukuken kendilerini çocukları olarak kabul etmediğini belirtti. Görüşmede duygu dolu anlar yaşadığını anlatan kardeşlerden Candice Jackson, "Ben babamı az çok hatırlayabiliyorum, 1985 yıllarında ben küçük bir çocuktum ve onun hayatımızın bir parçası olduğunu hayal meyal hatırlıyorum. Küçüktüm ve karnım acıkmıştı, babamdan bana bir şeyler almasını istemiştim. Babam, 'Tamam, sana yemek almaya gidiyorum' deyip gitti. Onunla ilgili hatırladığım son şey bu" dedi.

Kendilerinin herhangi bir maddi kaygılarının olmadığını belirten Candice Jackson, "Otuz küsür sene sonra babamla görüşmek benim için duygusal olduğu kadar zor da oldu. Benim üç, Kevin'in de bir çocuğu var ve onlar büyükbabalarını bilmek istiyorlar. Biz seneler boyu babasız büyüdük ve bunun ne kadar acı verici olduğunu biliyoruz. Biz onun babamız olduğuna inanıyoruz ve DNA testi yapılmasını talep ediyoruz. Parayla ilgili herhangi bir derdimiz ya da niyetimiz yok, çok güzel bir işim var, Kevin'in de öyle" dedi.

Diğer kardeş Kevin Jackson ise kendisinin yüz hatlarına bakılmasının gerçeği anlamak için yeterli olacağını belirterek, "Anneme hiç benzemiyorum. Kasım Pırlant'ın ikizi gibiyim. Onunla ilk görüşmemizde duygulandım, çünkü Chicago'dan bütün o yolu babamla bir ilişki kurabilmek için gelmiştim. Babalık davası açmak için gerekli işlemlere en kısa sürede başlayacağız ve DNA testi isteyeceğiz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 12:23
  1. İzmir
  2. Kasım Pırlant
  3. Henry Kevin Jackson
  4. Candice Jackson
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YORUM YAZ

  • faysal mobilyacifaysal mobilyaci48 dk önce
    yok öyle parayla isimiz yok diye,o adam zamaninda sizi peydahlamis, sonrada sizi birakip gitmis, babasizlik cektiniz,onun mallarinda sizinde bal gibi hakkiniz vardir !!! aman dikkat edin, galeyana gelip bos kagitlari filan imzalamayin .... diyorumda, bu yazdiklarimi nerden bulup okuyacaklar, birde türkce,,,,, birisi ingilizce bileninbunu onlara facebook üzerinden yazarsa anca.....
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