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Ünlü stratejist Murat Akan: ABD'deki kaos sadece küreselcilerin hamlesi değil

Yazar ve stratejist Murat Akan, ABD'deki kaosun sadece George Floyd olayı ve küreselcilerin hamlesinin olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:39:00 -
Ünlü stratejist Murat Akan: ABD'deki kaos sadece küreselcilerin hamlesi değil

Yazar ve stratejist Murat Akan, ABD'deki kaosun sadece George Floyd olayı ve küreselcilerin hamlesinin olmadığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akan, şunları kaydetti:

"Ne demiştik? 'Batı medeniyeti çöküyor, Corona sonrası yükselen güç Türkiye olacak.' Bazıları hamaset yaptığımızı zannediyor, çünkü dünyayı okuyamıyorlar. ABD'deki kaos sadece George Floyd olayı ve küreselcilerin hamlesi değildir. Aynı zamanda Batı medeniyetinin iflasıdır..."

İşte Akan'ın o açıklaması:

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