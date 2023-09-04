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Gündem Ünlü spor spikeri Güntekin Onay’dan büyük küstahlık! Rezalet ki ne rezalet! Ebrar Karakurt çıkışı tepki çekti
Gündem

Ünlü spor spikeri Güntekin Onay’dan büyük küstahlık! Rezalet ki ne rezalet! Ebrar Karakurt çıkışı tepki çekti

Yeniakit Publisher
2023-09-04 12:36:00 -
Ünlü spor spikeri Güntekin Onay’dan büyük küstahlık! Rezalet ki ne rezalet! Ebrar Karakurt çıkışı tepki çekti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın skandallarıyla anılan oyuncusu Ebrar Karakurt’u eleştirdi. Gökçek’in “Ebrar konusunda tek geri adımımız yoktur biline… Sultan Abdülhamid'e laf eden Tanzimat artıklarının milli takımda yeri olmamalı" şeklindeki paylaşımına ünlü spor spikeri Güntekin Onay’dan küstahça bir cevap geldi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın skandallarıyla anılan oyuncusu Ebrar Karakurt’u eleştirdi. Gökçek’in “Ebrar konusunda tek geri adımımız yoktur biline… Sultan Abdülhamid'e laf eden Tanzimat artıklarının milli takımda yeri olmamalı" şeklindeki paylaşımına ünlü spor spikeri Güntekin Onay’dan küstahça bir cevap geldi. Onay, "Bence bu ülkede belli ve yobaz bir kesimin düşünceleri gereksiz yere fazla ciddiye alınıyor. Gerek yok polemiğe, ciddiye almayın 3-5 müptezeli, cahili! Melih Gökçek! Senin de ne iş yaptığın, nasıl para kazandığın belli değil! Senden korkan da senin gibi olsun. Sen kimsin? Bu ülke senden tiksiniyor! Vatandaş olarak ben de tiksiniyorum! Kimse bu vatandaşın hakkını gasp edemez” herzelerini yumurtladı. 

 

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