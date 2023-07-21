Ünlü şarkıcı Shakira’ya hapis şoku: İspanyol ülkesinden şok eden haber geldi! Duyan inanmıyor
İspanyol mahkemesi, Dünyaca ünlü Shakira hakkında gelir ve servet vergisinde dolandırıcılık yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Ünlü şarkıcı için 8 yıl hapis cezası isteniyor. Ünlü şarkıcı hakkında kötü haberler gelmeye devam ediyor. Duyan şaşıracak, duyruldu.
İspanyol mahkemesi, Shakira hakkında gelir ve servet vergisinde dolandırıcılık yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Ünlü şarkıcı için 8 yıl hapis cezası isteniyor.
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira hakkında İspanya’nın Katalan Bölgesi’nde yer alan Barselona’da bir mahkeme tarafından soruşturma başlatıldı.
Esplugues de Llobregat’taki mahkeme, Shakira hakkında 2018 yılında gelir ve servet vergisinde dolandırıcılık yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. (numberone)
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