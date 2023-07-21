Dünya Meteoroloji Örgütü kötü haberi maalesef verdi: O tarihte flaş sıcak hava dalgası uyarısı!

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) uzmanlarından John Nairn, sıcak hava dalgalarının Ağustos ayı boyunca dünyanın büyük kısmında etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

WMO bu hafta başında Kuzey Amerika, Asya, Kuzey Afrika ve Akdeniz'de sıcaklıkların hafta boyunca birçok gün 40 santigrat derecenin üstüne çıkmasının beklendiğini belirtmişti.

İklim değişikliğinin gittikçe daha sık görüleceğini ve mevsimlere yayılacağını söyleyen uzman, "Küresel sıcaklıkların arttığını, bunun da sıcak hava dalgalarının yoğunluğunun ve sıklığının artmasına katkı sağladığını görüyoruz" diye konuştu.

27 üyeli Avrupa Birliği'nin de aralarında olduğu bazı ülkeler, iklim değişikliğine neden olan fosil yakıt tüketiminin zaman içinde terk edilmesi konusunda tüm ülkelerin BM iklim müzakerelerinde hemfikir olmasını umuyor.

Nair, "Fosil yakıtları devre dışı bırakırsak bu yaşadıklarımızın en byük nedenlerinden birini azaltacağımıza dair çok güçlü delliller var" dedi.

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Uzman, "Hemen işleri tersine çeviremeyiz ama kesinlikle harekete geçebiliriz" ifadelerini kullandı.

Aşırı hava sıcaklıkları milyonlarca Amerikalı'nın hayatını da olumsuz etkiledi. Güney California sıcaklardan en fazla etkilenen yerlerden.

California sıcaklarla boğuşuyor

California'da dün aşırı sıcaklar nedeniyle klima kullanımı enerji sıkıntısına neden olmuştu. California'da 32 milyon tüketiciye hizmet veren enerji ağı operatörü ISO bugün talebi karşılamaya yetecek kadar rezervinin olduğunu açıkladı.

ISO 2020 yılının Ağustos ayında birkaç gün boyunca dönüşümlü olarak elektrikleri kesmiş ve 800 bin kadar ev ve işyeri bu durumdan etkilenmişti.

Meteorologlar California'nın en büyük kenti Los Angeles'ta sıcaklıkların 21-25 Temmuz arasında her gün en az 32,8 santigrat dereceye çıkmasını bekliyor. Bu da mevsim normallerinin oldukça üzerinde.

Atina çevresindeki yangınlar 5'inci gününde

Avrupa'nın güneyi de turizm mevsiminin zirve yaptığı dönemde rekor hava sıcaklıklarıyla karşı karşıya. Bu da sağlık sorunları ve ölüm riskini arttırıyor.

Yunanistan, Atina'nın batısında 5 gündür devam eden yangınları söndürmek için hala çalışıyor. Ülke bugünden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek.

Pazartesi günü Atina çevresinde yayılan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri havadan destek alıyor. Kıbrıs, Fransa, İsrail ve İtalya da bölgeye ekipler gönderdi.

Yangın 100'den fazla evin ve işyerinin büyük hasar almasına neden oldu.

Hükümet bugün yangından etkilenen aileler için mali yardım ve kira desteği açıkladı.

Rodos adasındaki ormanlarda ve Yunanistan'ın güneyindeki Lakonya bölgesinde çıkan yangınlar bugün söndürüldü.

Uzmanlar gelecek günlerde hızla geniş alanları etkileyebilecek yeni yangınlar konusunda halkı uyardı.

Cumartesi ve Pazar günleri ülkede sıcaklıkların 45 santigrat dereceyi bulması bekleniyor. Kültür Bakanlığı tüm tarihi binaların öğlen 12 ile akşamüstü 17.30 arası kapalı kalacağını açıkladı.

Çin'de yoğun yağış ve aşırı sıcaklar

İklim olaylarıyla boğuşan bir diğer ülkeyse Çin. Şanghay ve Pekin'in de aralarında olduğu bazı kentler su baskınlarına hazırlanırken iç bölgeler kavurucu sıcaklarla yüz yüze.

Geçmişte Çin'de yağmurların zirve yaptığı mevsim Temmuz sonuydu ancak fırtınalar gittikçe daha yoğun ve öngörülemez hale geldi. Birçok megakent kötü drenaj nedeniyle su baskını tehdidiyle karşı karşıya.

Finans merkezi Şanghay'a bugün saatte 125 milimetre yağmur düşmesi bekleniyor.

Şanghay'da yollar araçların sürüklendiği nehirlere dönüştü, sosyal medya videoları yayaları diz boyuna kadar yükselen suların içinde yürümeye çalışırken gösteriyor.

Başkent Pekin'de yetkililer, onlarca pompa istasyonunu önceden boşaltmak ve yollardaki binlerce su drenaj çıkışını temizlemek için 2.600'den fazla kişiyi görevlendirdi. Banliyölerde ve dağlık bölgelerde çok sayıda otobüs seferi durduruldu.

Jiangxi eyaletinde ise ülkenin en büyük içme suyu kaynaklarından Poyank Gölü'nde su seviyesi 1951'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Şincan'da sıcaklıklar 50 Santigrat derecenin üstüne çıkmıştı

35 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklar ülkenin birçok bölgesinde etkili oluyor. Şincan'ın kuzeybatısında sıcaklıklar Pazar günü rekor kırarak 52,2 dereceye çıkmasının ardından yüksek seyretmeye devam ediyor. Gansu eyaletinde bazı bölgelerde aşırı sıcaklara karşı uyarı yapılırken bazı yerler ise sel ve toprak kayması tehdidi altında.

voaturkce'e göre: Yetkliler Çin'in yoğun nüfusu ve su kaynaklarının eşit dağılmaması nedeniyle iklim değişikliğinin etkilerine çok açık olduğu uyarısında bulunuyor.

BİR SICAK HAVA DALGASI BİTMEDEN DİĞERİ YOLA ÇIKTI

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden iklim bilimci Prof. Dr. Barış Önol, bu hafta sonu yaşanacak sıcak hava dalgasından sonra gelecek hafta da Perşembe günü başlayacak başka bir dalga ile karşı karşıya kalınacağını söyledi.

"UYUM SAĞLAYAMACAĞIMIZ BİR GELECEĞE İLERLİYORUZ"

Prof. Dr. Önol, Sahra Çölü'nden Arap Yarımadası'na kadar sıcaklıkların 50 dereceye yaklaştığını, atmosferik sirkülasyonun bu sıcakları bölgeye taşıdığını kaydetti. Önol, "Denizler rekor denilebilecek kadar sıcak. Hiç uyum sağlayamayacağımız bir geleceğe doğru ilerliyoruz." diye uyardı.

AVRUPA EN SICAK GÜNLERİNİ YAŞIYOR

Diğer yandan Avrupa Komisyonu Copernicus İklim Değişikliği Servisi de birçok uyarıda bulunuyor.

Avrupa'nın 2023 yazının şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıklarını yaşadığı belirtilen uyarıların yanı sıra, Avrupa Yaz Sıcaklık Anomalileri üzerine hazırlanan bir makalede, Avrupa'nın mevcut hava durumu üzerindeki bir diğer olası etkinin, temmuz ayı başlarında Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından bildirilen Atlantik Okyanusu sıcak hava dalgası olduğu aktarıldı.

Deniz hava dalgalarının devam ettiği belirtilen makalede, ısı kubbesi bozulmadıkça, genel atmosferik sirkülasyonda büyük değişiklik olmadıkça Avrupa'nın bu yaz daha fazla aşırı sıcak dönemiyle karşı karşıya kalması olasılığı vurgulandı.

"ÇOK GÜÇLÜ SICAKLIK STRESİ" YAŞANIYOR

Isı stresi, sıcaklığı, nemi, rüzgar hızını ve diğer faktörleri hesaba katarak ortamın insan vücudu üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi. 2023 yazından 15 Temmuz'a kadar olan verilerin, Güney Avrupa'nın büyük bölümünün şimdiden 10 güne kadar 'çok güçlü ısı stresi' yaşadığı ve güney Avrupa'nın bazı bölümlerinin 30 güne kadar 'çok güçlü sıcaklık stresi' yaşadığını gösterdiği belirtildi.

Avrupa genelinde, maksimum ısı stresinin 'güçlü' ve 'çok güçlü' kategorilerine girdiği yaz günlerinin sayısında artış eğilimi olduğu vurgulandı.

Güney Avrupa'da da "aşırı sıcak stresi" olan gün sayısında artış yaşandığı anlatılarak, "Uzun vadede, iklim ısındıkça, Avrupa'da 'çok güçlü ısı stresi' olan yaz günlerinin sayısı artıyor ve Güney Avrupa'da 'aşırı sıcak stresi' olan günlerin sayısı artıyor." denildi.

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