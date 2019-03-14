0553 313 94 23

Ünlü sanatçı Bülent Çolak: “Bir gün herkes sinemayı, sinema perdesinde izleyecek”

Zonguldak’ta çekimleri kentte yapılan Güven filminin galası yapıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 20:00
Ünlü sanatçı Bülent Çolak: “Bir gün herkes sinemayı, sinema perdesinde izleyecek”

Zonguldak’ta çekimleri kentte yapılan Güven filminin galası yapıldı. Sinemanın gerçek ortam izleyicilerini kaybettiği yönündeki soruları yanıtlayan ünlü sanatçı Bülent Çolak, “Bir gün gelecek, herkes yeniden sinemayı, sinema perdesinde izleyecek. Ben ona inanıyorum” dedi.



Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Güven’ isimli sinema filmi Zonguldak’ta çekildi. Yapımcılığını Serkan Acar’ın, yönetmenliğini Sefa Öztürk Çolak’ın yaptığı film için iki yıl sonra gala gösterimi gerçekleştirildi. Filmde, Zonguldak’ın mekanları yer aldı. Başrollerini Bülent Çolak, Gözde Çığacı, Ahmet Kaynak ve Serkan Keskin’in paylaştığı Güven filminin gala gösterimi 67 Burda AVM’de gerçekleştirildi.



Psikolojik gerilimin işlendiği filmin yapımcısı Serkan Acar, “2017’de filmin çekimlerine başladık. Mart ayında çektik. Yaklaşık 2 yıl sonra Zonguldak’ta bir gala ile yarın vizyona giriyor. O yüzden galayı Zonguldak’ta yapmak istedik. Şehri seviyoruz. İnsanların emeği yapıldı. O yüzden festivaller dışında Zonguldaklılar ile beraber izlemek istedik. Bize burada emek harcayan, yardımcı olan arkadaşlarla bir aradayız. Herkese teşekkür ederiz. Film Zonguldak’ta bir hafta boyunca kalacak. Ondan sonra da eğer talep devam ederse devam eder. Tüm Zonguldak halkını bu filmi görmeye davet ediyorum. Çünkü Zonguldak sadece maden değil madenin dışında başka insan hikayeleri var ama yine onunla bağlantılı olarak. Filmi görsünler, izlesinler” ifadelerine yer verdi.



“İnsanlar artık güvenliği satın alıyor”


Filmin yönetmeni Sefa Öztürk ise gazetecilere film hakkında bilgiler aktardı. Çekimlerinin Zonguldak’ta yapıldığı filmi anlatan Öztürk, “Film güvenlik görevlisinin kendisiyle karısıyla olan ilişkisini anlatıyor. Teması güven üzerine olan bir film. Güvenlik çok önemli. Artık insanlar güvenliği satın alıyorlar. Güvenlikli evlerde, güvenlikli mekanlarda olmak istiyoruz. Burası aynı zamanda işçi kenti. Sosyal güvenliğini kaybetmiş bir işçi kenti. Filmin şehir içinde önemli bir teması olduğunu düşünüyorum. Gerisini seyirci izleyerek görsün.” dedi.



“Herkes yeniden sinemayı sinema perdesinde izleyecek”


Zonguldak’ın filmin atmosferine uygun olduğunu anlatan sanatçı Bülent Çolak, Zonguldak’ın işçi kenti olduğuna dikkat çekti. Sinema salonlarında gerçek ortamlı izleyicinin azaldığı yönündeki soruları yanıtlayan Bülent Çolak, “Burada çok güzel anılarımız geçti. Filmin atmosferine çok uygun bir yer Zonguldak. Aynı zamanda bir ailenin dramını anlatıyor özetlersek. Çok fazla bilgi veremiyoruz. Filmde sürprizli bir hikaye. Bir aşk üçgeni var. Aile dramı var içerisinde. Sonuçta bir işçi kenti var. Ama işçi kültürünün buraya yansıması şu anki durumlar. AVM’de güvenlik görevlisi olan hayatı gücenik olan bir Ali karakteri var. Özgüvensiz bir karakter. Onun başından geçenleri canlandırmaya çalışıyorum. Benim için zor bir rol oldu. Kolay bir rol değildi. Diğer roller de zordu. Yönetmenimiz ve senaristimiz olan Sefa’nın başarısı karakterleri çok objektif yazmasında ve Zonguldak’taki mekanlar filmin başrollerinden biri. Hiç bu kadar iyi bir şekilde mekanlar gösterildi mi emin değilim. 15 Mart itibariyle film vizyona giriyor. Filmi hep beraber sahiplenirsek harika olur. Fotoğraf sanatı icat oldu diye resim sanatı kan kaybetmedi. Hepsinin yeri farklı. Tiyatro tiyatroda izlenir. Sinema da sinemada izlenir. Tabi ki o televizyonlarımıza bir şeyler oluyor. Film izliyoruz eyvallah ama sinemayı desteklemekte yarar var. Bir gün gelecek, herkes yeniden sinemayı sinema perdesinde izleyecek. Ben ona inanıyorum.” diye konuştu.


Film 15 Mart 2019 tarihi itibariyle vizyona girecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 20:00
  1. sanat
  2. kültür
  3. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    1. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    2. Pendik'te ceset bulundu
    3. Sivasspor kafilesini taşıyacak uçağa..
    4. Suriye için 7 milyar dolar yardım..
    5. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel..
    6. Huawei avukatları "İran'a yaptırımları..
    7. Balkonda yakalanan FETÖ şüphelisi..
    8. "ABD bağımsız ülkeleri zayıflatmak..
    9. "2023'ten önce son viraj, son seçim"
    10. Tekfen öğrencileri hayat kurtaranları..
    11. Güney Afrika'da 3D yazıcıdan yapılan..
    12. Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayetinde..
    13. Sivasspor'un uçağına yıldırım isabet..
    14. ‘Tekstil Park Yaşam Alanı’nın temeli..
    15. Çavuşoğlu ve Stoltenberg çini pano..
    16. RTÜK'te yeni dönem! Artık ödül de..
    17. Mehmet Özhaseki'den Akit TV'de önemli..
    18. Beşiktaş, taktik ve şut çalıştı
    19. AP Genel Kurulu'nda kabul edilen "2018..
    20. Trump’tan Brexit açıklaması: “Theresa..
    21. "Bu ülkenin geleceğini kimlere teslim..
    22. Çukurova Basketbol, Avrupa’ya veda etti
    23. Ünlü sanatçı Bülent Çolak: “Bir gün..
    24. Brüksel'deki uluslararası konferansta..
    25. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 şüpheli..
    26. Çika’nın cenazesi sonrası ’pes’..
    27. Efeler’de Aliya İzzetbegoviç parkı..
    28. Sarıeroğlu, Çorlu’da önce seçim bürosu..
    29. Trabzonspor'da yönetim ve teknik..
    30. Karacabey’de 8. Gıda Tarım ve..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu