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Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!

5.8 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından ünlü Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Ahmet Ercan, beklenen büyük İstanbul depreminin tarihiyle ilgili dikkat çekici tahminlerde bulundu.

26 Eylül 2019 Perşembe 17:02
Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!

Marmara'da son zamanlarda art arda meydana depremler İstanbulluların yüreğini ağzına getirdi. Son olarak bugün Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremleri Sözcü'ye değerlendiren Jeofizik Yüksek Mühendisi Övgün Ahmet Ercan, "Büyük depremin olabilmesi için 6 milyar gigatonluk yerin kırılma direncini kırması gerekiyor. Bu kırılma direncini kırması için depremin büyüklüğünün 7.2 çıkması gerekiyor" dedi ve şunları söyledi:

"İki tane kol var. Birisi doğudaki İstanbul kolu, diğeri de batıda Tekirdağ kolu. Bu her iki deprem de, Tekirdağ kolunun odağında oluştu. İstanbul kolu neden suskun duruyor peki? Bunun ana nedeni buradaki yer yapısının daha tek düz olması. Trakya'yı temsil eden Ergene Havzasını simgeleyen Tekirdağ kolu ise oradaki yer yapısı daha gevrek. O nedenle o bölgedeki gerek deprem gerekse küçük orta boy depremler daha fazla duyuluyor. Yavaş atın tekmesi pek olur diye bir söz var. İstanbul kolunun suskun olması burada bir deprem olmayacağı anlamına gelmez. Burada bir kilitlenme noktası da var. Büyük depremin olabilmesi için 6 milyar gigatonluk yerin kırılma direncini kırması gerekiyor. Bu kırılma direncini kırması için depremin büyüklüğünün 7.2 çıkması gerekiyor. Diğer bir deyimle dün, bugün ve iki gün önce aynı yerde Silivri önünde olan 4.7 ve 5.8'lik depremler kabuğu kırmak için yeterli bir güç birikimini sağlamıyor. Ama diyor ki ben ‘Ben seni uyarıyorum. Daha büyük bir depremi yapacağım.' İşte bu 6 milyar gigatonluk güç şuanda yok. Bunun toplanması da hesaplarıma göre 20-25 yıl içinde toplanabilir. Ancak uyarıcı depremlerin olacağını söylemiştim. Daha büyük bir deprem olacağını söylemek zor. Çünkü yerdeki gerginlik birikiminin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Beklentim eğer olursa 0.1 puan daha arttırabilir. Yer gergin şuan da kükrüyor. Her depremden sonra büyük deprem geliyor diyemeyiz."

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 17:02
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YORUM YAZ

  • turanturan31 dk önce
    hepsi de farklı şeyler söylüyor bu ne biçim bilim adamları..
  • Diwjsn djskeiDiwjsn djskei1 sa önce
    Başlıkları, insanları daha fazla korkutacak şekilde yapmayın.

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