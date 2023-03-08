Ünlü oyuncudan 6'lı masayla ilgili bomba yorum! 'HDP'ye yapılan teklifin adı Metres hayatı'
Ünlü oyuncu Hakan Vural 6'lı masanın HDP'ye yönelik hamlesini ironik bir dil ile sosyal medya hesabından yorumladı. Vural meseleyi 'HDP'ye yapılan teklifin adı Metres hayatı' oalrak tanımladı.
Ünlü oyuncu Hakan Vural 6'lı masanın HDP'ye yönelik hamlesini ironik bir dil ile sosyal medya hesabından yorumladı. Vural meseleyi 'HDP'ye yapılan teklifin adı Metres hayatı' oalrak tanımladı. İşte o kısa tweet:
HDP'ye yapılan teklifin adı "Metres hayatı" ..
İyi Parti istemediği için seni masaya getiremeyiz ama dayalı döşeli ev tutar sana güzel bir hayat garanti edebiliriz deniliyor..