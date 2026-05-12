Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Özellikle 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 'Eczacı Bahadır' karakteriyle tanınan oyuncu Alp Balkan hayatını kaybetti.
Oyuncu Alp Balkan'dan hayatını kaybetti. Film-San Vakfı, oyuncunun ölüm haberini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
Dün 56'ncı doğum gününü kutlayan Balkan, Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi 'Mahallenin Muhtarları'nda 'Eczacı Bahadır' karakteriyle hafızalarda yer edinmişti.