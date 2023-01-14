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Gündem Ünlü oyuncu Burak Deniz hakkında yakalama kararı
Gündem

Ünlü oyuncu Burak Deniz hakkında yakalama kararı

Ünlü oyuncu Burak Deniz'in, gittiği bir otelde oyuncu Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi ile tartıştığı iddia edilmişti. Şahinkaya'nın savcılığa şikayet ettiği Deniz'in ifade vermeye gitmediğinin belirlenmesi üzerine yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 13:47:00 -
Ünlü oyuncu Burak Deniz hakkında yakalama kararı

Ünlü oyuncu Burak Deniz'in, gittiği bir otelde oyuncu Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi ile tartıştığı iddia edilmişti. Şahinkaya'nın savcılığa şikayet ettiği Deniz'in ifade vermeye gitmediğinin belirlenmesi üzerine yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz hakkında15 Eylül’de yaşanan kavga nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Şahinkaya’nın avukatı Nail Gönenli dilekçesinde Deniz’in “kasten yaralama”, “hakaret”, kişilerin huzur ve sukûnunu bozmaktan yargılanmasını talep etmişti.

Konuyla ilgili Burak Deniz bir özür yazısı yayınlamış ancak Nilperi Şahinkaya bu özrü kabul etmedi ve şikayetinden vazgeçmemişti. Burak Deniz’in geçen 4 ay içinde savcılık tarafından çağrıldığı halde ifade vermeye gitmediği öğrenildi.

Deniz’in avukatı Serdar Opak, müvekkilinin işi nedeniyle sürekli yurt içi ve yurt dışı seyahatler yaptığı iş yoğunluğu nedeniyle de ifade vermeye gitmediğini söyledi. Nilperi Şahinkaya’nın avukatı Nail Gönenli, Deniz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Ne olmuştu?

Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in geçen gece gittiği bir otelde taşkınlık çıkartarak Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartıştığı iddia edilmişti. Oyuncunun sevgilisiyle oturduğu masaya giden Deniz'in oyuncuya küfür ettiği ve devamında kavga çıkardığı ileri sürülmüştü.

29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni nedeniyle Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’ne gelen Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi gazetecilere açıklama yapmıştı. Şahinkaya, Burak Deniz ile yaşadığı olayla ilgili olarak, “Bu geceye katıldığım için çok mutluyum. Burada bende ödül vereceğim. Adana’yı çok seviyorum. Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım” diye konuşmuştu.

 

 

 

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