Ünlü olma hayalleri erken bitti! Parayı yatıranlar havasını alıyor

Şikayetvar’a yansıyan bildirimler, bazı cast ajanslarının kapılarında umutla bekleyen gençlerin nasıl hayal kırıklığıyla geri döndüğünü bir kez daha ortaya koyuyor. Oyunculuk ve reklam projelerine katılmak isteyenlerin önce yüklü paralarla imtihan edildiği, ardından ortada ne proje ne de muhatap bırakıldığı ifade ediliyor. Verilen sözlerin tutulmaması bir kenara, iletişimin tamamen kesilmesi ise işi daha da vahim hale getiriyor. Helal kazancın önemini unutan bu anlayış karşısında, vatandaşların mağduriyeti büyürken güven duygusunun zedelenmesi ise ayrı bir sıkıntı oluşturuyor.

Şikayetvar, Türkiye genelinde faaliyet gösteren çeşitli cast ajanslarıyla ilgili şikayetlerin son dönemde arttığını ifade etti.

Platform, yapılan şikayetleri şu şekilde aktardı:

 

“Bir vatandaş, oyunculuk yapmak amacıyla kayıt olduğu ajansa kredi kartıyla yaklaşık 6 bin TL ödeme yaptığını, ancak 10 Kasım’dan bu yana aramalarına hiçbir şekilde yanıt verilmediğini belirtti. “Dekontlarım mevcut, defalarca aradım ama telefon açılmıyor. Maddi ve manevi zarardayım” ifadelerini kullandı.

“Nisan ayında çocuğu için 5 bin TL ödeyerek kayıt yaptıran bir başka aile ise ajansın verdiği hiçbir sözün tutulmadığını ifade etti. “Projeye yönlendireceğiz” vaadiyle kayıt yapıldığını aktaran veli, “Ödeme sonrası kimse bizimle ilgilenmedi, muhatap bulamıyoruz. Amaçları sadece para almak” dedi.

“Batman’dan başvuruda bulunan bir aile, kızları için kayıt sonrası 8 bin TL ödeme yaptıklarını belirtti. Ajans temsilcileri, en geç üç hafta içinde dönüş yapılacağını söylemesine rağmen aile, “Bir kez telefona çıkıldı, ‘Kaydınız var, bir şey olursa ararız.’ deyip geçiştirdiler” dedi.

 

“Kasım 2023’te bir ajansa 6 bin TL ödeyen bir vatandaş ise hiçbir hizmet alamadığını söylüyor. “Her aradığımda başka kişilere yönlendirildim, net bir açıklama yapılmadı. Sözleşmede 15 gün fesih süresi var ama hizmet almadım ki fesih yapayım” diyerek ödediği ücretin iadesini talep etti.

“Bir diğer mağdur ise reklam çekimine katılacağı söylenerek çağırıldığını, telefonda “ücretsiz” denmesine rağmen 2 bin TL ödeme talep edildiğini belirtti. Üç kez yol masrafı yaparak ajansa gittiğini ifade eden kişi, “Eğitim dedikleri şey 5 dakikalık konuşma ve bir kağıt. 10 gün içinde arayacağız dediler, aramadılar” dedi. Vatandaş, hem parasının hem de yol masraflarının iadesini istiyor.

“Yaklaşık bir ay önce başvuru yapan bir kişi ise ertesi gün ısrarla çağrıldığını ve eğitim adı altında 2 bin TL talep edildiğini belirtti. Ünlü isimlerin referans olarak gösterildiğini iddia eden mağdur, “Paramı geri istedim, bahanelerle oyaladılar. Patron yurt dışında dediler ama parayı alırken patron yok muydu?” diye konuştu.

 

“Bazı ajansların ikna sürecinde yanıltıcı söylemler kullandığı belirtiliyor. Bir şikayetçi, “Beni arayıp ‘Sadece 5 kişi seçildi, ilk seçilenlerdensiniz.’ dediler. Meğer 55 kişiye aynı şeyi söylemişler” ifadeleriyle yaşadığı durumu anlattı. Aynı kişi, ödemeden sonra ajansın tavrının tamamen değiştiğini, telefonu açmadıklarını ve depozitosunu geri vermediklerini aktardı.

“Başka bir veli ise kızının tanınmış bir giyim firmasının reklamında oynayacağı söylenerek ödeme alındığını, ancak daha sonra kimsenin telefonlara çıkmadığını açıkladı. Mahkemeye başvuracağını belirten veli, “Evraklarım ve faturalarım elimde, gerekirse yasal süreci başlatacağım” dedi.

