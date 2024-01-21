Ünlü marka, sıfır araç arayan bu listeye koşuyor: insan zinciri oluşturuldu! Araçta: çıkan en ucuz modeller sıralandı

Markalar, yeni otomobil alıcılarını bayilerine çekmek için büyük indirimlerin yanı sıra çeşitli avantajlar ve ödeme seçenekleri sunuyor. 2024 yılında bu yönde kampanya açıklayan ilk markalar Hyundai, Toyota ve Peıgeot oldu. Detaylar haberimizde...

SIFIR OTOMOBİLDE 2024'ÜN İLK KAMPANYALARI BELLİ OLDU! İŞTE KAMPANYA YAPAN MARKALAR VE MODELLERİ...

Otomobil firmalarının yeni otomobil kampanyaları oldukça ilgi çekici. Bu promosyonlar vatandaşlara düşük faiz oranları, özel indirimler veya uygun ödeme seçenekleri gibi çeşitli seçenekler sunmaktadır.

CHERY

Ocak ayı kampanyası kapsamında Chery Automobile, fiyatları artırmadan veya fiyatları sabit tutmadan tüketicilerin yeni bir SUV sahibi olmasını kolaylaştırıyor. Ocak ayı boyunca devam edecek kampanyada tüm Chery modellerine 50.000 TL'ye kadar araç değişimi desteği ve 200.000 TL'ye kadar faizsiz finansman sağlanacak.

PEUGEOT

Peugeot 2008 ve E-2008 modellerinde 12 ay vadeli 165 bin lira faizsiz kredi seçeneği, yeni 408'de ise 250 bin lira 12 ay faizsiz kredi seçeneği müşterilerini bekliyor. Markanın hatchback sınıfındaki temsilcileri olan 308 ve E-308 elektrikli modeller, 12 ay vadeli 150.000 lira faizsiz kredi avantajıyla sunuluyor.

Peugeot 3008 SUV 3008 sahibi olmak isteyen özel müşteriler için Active Prime ve Allure donanım seviyelerinde 250.000 Lire faizsiz 12 ay vade avantajı, GT donanımında ise %0,99 finansman oranı bulunuyor. 250.000 lira olması durumunda 12 ay vade ile 300. bin Türk lirası ücret alınacaktır.

Peugeot 5008 - Peugeot SUV 5008, 12 ay vade, tüm konfigürasyonlarda 300.000 lira kredi, sadece yasal müşterilere kullandırılıyor ve yüzde 0,99 faiz oranıyla sunuluyor. 208 modelini tercih etmeniz halinde 12 ay vade ile 90.000 lira faizsiz kredi kullanabilirsiniz.

Peugeot 508 – Şirket, yeni 508'i satın almak isteyen özel müşterilere Allure donanımında 12 ay vadeli 165.000 lira, 200 bin liraya ise 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizle faizsiz kredi teklifi sunuyor. . GT versiyonu için. Rifter modeli 12 ay vadeli 135.000 lira faizsiz kredi ile müşterilerini bekliyor.

Peugeot'nun ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van, 12 ay vadeli ve %1,99 faiz oranıyla 200.000 Lire'ye varan kredi seçenekleriyle destekleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TOYOTA

Toyota,yeni yılın ilk özel promosyonunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Toyota, geniş aileler arasında popüler olan Yaris Cross için Ocak ayı sonuna kadar özel bir kampanya yürütüyor. Bu büyük kampanyada sıfır araç sahibi olmak isteyenlere 170.000 TL'ye varan indirimler sunuluyor.

CİTROEN

Citroen açıklamasına göre, kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini bir arada sunan C4 X modelinde 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Citroen C4 X, ë-C4'ün %100 elektrikli versiyonu Tasarım ve teknolojiyi birleştiren Citroën C4, 12 ay vadeli 200.000 TL kredi ve %1,99 faiz oranıyla satın alınabiliyor. Citroën C4’ün %100 elektrikli versiyonu olan ë-C4, ticari müşterilere 200.000 TL’ye 12 ay vade ve %1,99 faiz veya 400.000 TL’ye 12 ay vade ve %1,99 faiz seçeneği ile sunuluyor.

Citroën'in konfor, tasarım ve fonksiyonelliği bir araya getiren C5 Aircross SUV modeli, özellikle Shine Bold ve E serisi cihazlara özel 12 ay 300.000 TL vade ve yüzde 1,99 faiz oranıyla Citroën showroom'larında.

Güçlü SUV tasarımı, çok yönlülüğü, sürüş güvenliğini ve konforunu destekleyen ileri teknolojiye sahip Citroën C3 Aircross modeli, 12 ay kredi seçeneği ve %1,99 faiz oranıyla 200.000 TL'ye satın alınabiliyor.

Çeşitli kişiselleştirme kombinasyonları ile heyecan verici bir deneyim sunan ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcılara konforlu bir yolculuk sunan Citroen C3 modeli, 150.000 TL'ye %1,99 faiz oranıyla 12 ay vade imkânı sunuyor.

Çeşitli kişiselleştirme kombinasyonları ile heyecan verici bir deneyim sunan ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcılara konforlu bir yolculuk sunan Citroen C3 modeli, 150.000 TL'ye %1,99 faiz oranıyla 12 ay vade imkânı sunuyor.

Citroen C4, 12 ay vadeli 200.000 TL kredi ve %1,99 faiz oranıyla satın alınabiliyor. Citroën C4’ün %100 elektrikli versiyonu olan ë-C4, ticari müşterilere 200.000 TL’ye 12 ay vade ve %1,99 faiz veya 400.000 TL’ye 12 ay vade ve %1,99 faiz seçeneği ile sunuluyor. .

Citroen C3 Aircross modeli 12 ay vade ve %1,99 faiz oranıyla 200.000 TL'ye satın alınabiliyor. Citroen C3 modeli 150.000 TL 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faiz oranıyla krediyle sunuluyor.

Citroën Berlingo Kombi, 12 ay vade ve %1,99 faiz oranıyla 200.000 TL finansman seçeneği sunuyor. Citroën Berlingo minibüs, 12 ay vadeli ve %1,99 faiz oranıyla kredi seçeneğiyle 150.000 TL'ye satın alınabiliyor. Citroën, yüksek kapasite ve konforu bir araya getiren Jumper modelini 150.000 TL finansman seçeneğiyle 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz oranıyla kullanıcılara sunuyor.

Nissan Qashqai'nin Ocak ayı kampanyası, çeşitli donanım seviyelerine göre peşin alımlarda indirim ve faizsiz fırsatlar sunuyor. Qashqai benzinli motor modelleri 150.000 TL tutarında 12 ay %0 finansman planı veya 150.000 TL peşin alım indirimi ile sunuluyor. Benzinli motorlu Qashqai'nin Platinum Premium donanım seviyesinde sadece 150.000 TL peşin alım indirimi sunuluyor. Qashqai e-POWER Ocak ayı kampanyasında nakit alışverişlerde 150.000 TL indirim sunuluyor. Kampanya, e-POWER teknolojisine sahip Qashqai Platinum Premium, Design Pack ve Black Edition donanım versiyonları için geçerlidir. Skypack donanım seviyesi e-POWER Qashqai'de 200.000 TL peşin alım indirimi mevcuttur.

MG, Ocak ayında MG4 satın alan müşterilerine aynı anda takas ve kredi desteği alma fırsatını da sunuyor. 577 km WLTP şehir menzili ile %100 elektrikli sürüş keyfi sunan MG4 Electric modeli, 0,49 faiz oranı ve 70.000 TL’ye varan kur desteği ile 12 ay kredi ile 200.000 TL karşılığında satın alınabiliyor. Bir diğer yüzde 100 elektrikli model olan ZS EV modeli ise 12 ay vade ve 0,49 faiz oranıyla 80 bin TL takas veya 250 bin TL finansman yardımı ile sunuluyor. Ayrıca bu modellerin alıcılarına 15.000 TL değerinde Wallbox hediyesi veya yükleme kartı da verilecek.

Markanın müşterilerine sunduğu en önemli fayda “MG ValueGuard Geri Alım Programı”dır. Ayrıca 7 yıl 150.000 km araç ve akü garantisi de standart olarak yer alıyor. Ocak ayında MG4 Electric 1.329.000 TL'den, ZS EV ise 1.669.000 TL'den başlayan değişim fiyatıyla satın alınabilecek.

Opel'in SUV modellerinden Crossland, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranıyla 200.000 TL finansman seçeneğiyle 1.000.000 156.000 900 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Mocha, GS ve Ultimate donanımlarıyla 1.000.508.000 900 TL'den, 12 ay vadeli yüzde 0,99 finansman oranıyla 300.000 TL'den veya 12 ay vadeli yüzde 0,99 finansman oranıyla 250.000 TL'den satılıyor. Bu TL'dir. Edition ekipmanlarıyla birlikte satılır. Görünüşe göre. Opel'in amiral gemisi SUV modeli Opel Grandland da 300.000 TL ve 1.000.879.000 TL'den başlayan fiyatlarla 12 ay kredi avantajı ve %0,99 faiz oranıyla kampanyada.

Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Electric, 1.313.900 TL'den başlayan fiyatlarla, 12 ay vadeli ve %0,99 faiz oranıyla 200.000 TL kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Electric, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranıyla 300 bin TL finansman seçeneğiyle 1 milyon 538 bin 900 TL'den fiyatlandırılıyor.

Opel Astra Electric, 1.000.648.000 900 TL'den başlayan fiyatlarla, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranıyla 300.000 TL finansman seçeneğiyle yeni sahiplerini karşılıyor. Markanın müşterilerine sunduğu en önemli fayda “MG ValueGuard Geri Alım Programı”dır. Ayrıca 7 yıl 150.000 km araç ve akü garantisi de standart olarak yer alıyor. Ocak ayında MG4 Electric 1.329.000 TL'den, ZS EV ise 1.669.000 TL'den başlayan değişim fiyatıyla satın alınabilecek.

Zafira Life, 1.000.664.000 900 TL'den 12 ay vade ve 300.000 TL finansman seçeneğiyle %0,99 faiz oranıyla satın alınabiliyor. Opel'in diğer hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van, 12 ay vade ve %1,99 faiz oranıyla 200.000 TL finansman seçeneği sunuyor.

Combo Cargo'nun fiyatı 776.000 900 TL'den, Combo Life modeli ise 1 milyon 20.900 TL'den satın alınabiliyor. Ayrıca Vivaro Kargo 1 milyon 39.000 900 TL'den, Vivaro Şehir Vanı ise 1 milyon 208.000 900 TL'den satın alınabilecek.

Otomobil talebinin 2024 yılında da devam etmesi, yeni otomobil satışlarının ise 2023 yılında rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.

Markanın müşterilerine sunduğu en önemli fayda “MG ValueGuard Geri Alım Programı”dır. Ayrıca 7 yıl 150.000 km araç ve akü garantisi de standart olarak yer alıyor. Ocak ayında MG4 Electric 1.329.000 TL'den, ZS EV ise 1.669.000 TL'den başlayan değişim fiyatıyla satın alınabilecek.