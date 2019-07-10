0553 313 94 23

Ünlü marka konkordato talep etti!

Türkiye'nin kestane şekeri üretimi konusunda tanınmış markası Kafkas Pasta Şekerleme, konkordato talebinde bulundu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:24
Ünlü marka konkordato talep etti!

Kestane şekerinde Türkiye'nin tanınmış markası Kafkas, konkordato talebinde bulundu. Kafkas'a yasa gereğince geçici konkordato mühleti verildi.

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı'nda 27 Haziran'da yayımlanan Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin konu ile ilgili kararında, "Davacılar İnci İnhal, Kafkas Pasta Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. tarafından adî konkordato talep edilmiş ve İ.İ.K.'nın 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak sunulduğu belirlenmiştir. Yasa gereğince geçici konkordato mühleti verilmiş, tensiben alınan kararların bir kısmının ilanı gerekmiştir" denildi. Aile içindeki bir takım anlaşmazlıklar nedeniyle Kafkas grubuna geçtiğimiz günlerde kayyum atandığı da gelen bilgiler arasında.

Geçmişi 1930'a dayanıyor

Kafkas'ın kurucusu Ali Şakir Tatveren, 1930 yılında Kafkas Kolektif Şirketini kurarak ilk dükkanını Bursa'da Atatürk Caddesi'nde açtı. Tatveren'in 1957 yılında vefatı üzerine şirket yönetimine eşi Nedret Tatveren ve çocukları Alparslan, Atilla ve Yüksel Tatveren geçti. Pasta ve şekerleme yapımında aranılan isim olan Kafkas, karyoka adıyla çıkan üzeri çikolata kaplı kestane şekerlemesi ile de tanındı. 1970'lere doğru artan talebi karşılayabilmek için teknolojik altyapısını yenileyen Kafkas, 1980'li yıllarda kestane şekerinin türevlerini yapmaya ve Bursa dışına bayilik vererek markalaşma yolunda ilerlemeye başladı. 1995 yılında Kafkas'ın şirket yapısı AŞ'ye dönüştü. 100'ün üzerinde farklı ürün çeşidine sahip Kafkas, bugün dördüncü kuşağın yönetiminde. Yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Kafkas, yılda 700 ton kestane işleme kapasitesine sahip.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:24
  1. Bursa
  2. kafkas şeker
  3. Kafkas Pasta Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yusuf Günay: "Yönetim kurulu yetkilerini kullanmasın diye mahkemeye gitmek hangi akla hizmettir"
    1. Yusuf Günay: "Yönetim kurulu..
    2. Öztrak’tan gündeme dair..
    3. Hamas'tan S-400 açıklaması: Erdoğan'ın..
    4. Anadolu Ajansı, "Türkiye'nin Kültür..
    5. Saldırı sonrası sınırda askeri..
    6. Vali Ekinci ve Yılmaz incelemede..
    7. CHP'den "Gerçek Türkiye'nin..
    8. "S-400'ler Türkiye için bir zarurettir"
    9. Şuhut İlçe Mezarlığında çevre..
    10. Fenerbahçe, Didem Akın ile yollarını..
    11. Yazın saç ekimi yapılır mı?
    12. Hırsızlıktan 18 yıl hapis cezası..
    13. Gaziantep Basketbol'da transfer
    14. Bekaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    15. “Isparta-Burdur aynı kaderi paylaşan..
    16. Yeni buğday çeşitleri ’Mesut’ ve..
    17. Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet..
    18. Basketbolda Turgutlu Belediyespor..
    19. Plaj voleybolu: 22 Yaş Altı Avrupa..
    20. "SASA'nın Yumurtalık'taki..
    21. Konya’da yasa dışı sülük satışına 13..
    22. ANALİZ - AB'de yeni yönetici kadrosu..
    23. Edirne'de silahlı kavga: 1 ölü
    24. FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi..
    25. Ilgın’da Sıfır Atık Projesi tanıtıldı
    26. Narkotik ekipleri uyuşturucu hap ele..
    27. Prof. Dr. Emre Alkin: "Sürdürülebilir..
    28. Abdullah Gül Kayseri’ye Geliyor
    29. Genç Gezginler Sapanca Yanık’ta yürüdü
    30. Yakutiye Atatürk Mesleki ve Teknik..
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"