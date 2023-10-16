Ünlü isimden Filistin mesajı: Kariyerim sona erse bile...

Ünlü isimler, İsrail ve Gazze arasındaki çatışmalarda artan can kayıplarına tepkileri sürüyor. Bu isimlerden biri de Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid.

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle tanınıyor.

Bella Hadid: Netanyahu yeni Hitler

Bella Hadid, yaşanan çatışmalar için "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler!" dedi.

Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, yaşanan çatışmalar için şu ifadeleri kullandı:

Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim.

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Filistinliler savaşmayı bırakırsa Filistin yok olur

İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler! 2 buçuk milyon Filistinli'ye yeni bir mezarlık yaratmak için çalışıyor. O modern zamanların Hitler'i! Eğer İsrailliler savaşmayı bırakırlarsa, barış olur. Eğer Filistinliler savaşmayı bırakırlarsa, Filistin yok olur.