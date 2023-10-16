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Dünya Ünlü isimden Filistin mesajı: Kariyerim sona erse bile...
Dünya

Ünlü isimden Filistin mesajı: Kariyerim sona erse bile...

Yeniakit Publisher
2023-10-16 19:47:00 -
Ünlü isimden Filistin mesajı: Kariyerim sona erse bile...

İsrail yönetiminin Gazze'deki sivilleri günlerdir bombalamasına ünlü isim Bella Hadid, tepki gösterdi.

Ünlü isimler, İsrail ve Gazze arasındaki çatışmalarda artan can kayıplarına tepkileri sürüyor. Bu isimlerden biri de Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid.

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle tanınıyor.

Bella Hadid: Netanyahu yeni Hitler

Bella Hadid, yaşanan çatışmalar için "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler!" dedi.

Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, yaşanan çatışmalar için şu ifadeleri kullandı:

Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim.
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