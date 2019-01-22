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Ünlü futbolcuyu taşıyan uçak kayboldu!

İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'nin yeni transferi Arjantinli oyuncu Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu iddia edilen uçaktan haber alınamıyor.

22 Ocak 2019 Salı 13:51
Ünlü futbolcuyu taşıyan uçak kayboldu!

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, dün gece Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e hareket eden Piper Malibu marka jet ile irtibat, Manş Denizi'nde bulunan Guernsey Adası yakınlarında kesildi.

İngiliz Kraliyet Sahil Güvenlik birimleri, kaybolan uçağın kurtarma alanları içinde olmadığını ancak yardım için iki helikopter gönderildiğini belirtti.

Büyük Britanya Meteoroloji Servisi ise uçuş sırasında hava durumunun ve rüzgar hızının çok kötü düzeyde olmadığı ancak arama çalışmaları esnasında yağış ve rüzgar hızının yükseldiğini paylaştı.

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Cardiff City, 28 yaşındaki Sala'yı 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin (17 milyon avro) bonservis karşılığında Nantes'tan transfer etmişti.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 13:51
  1. Emiliano Sala

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