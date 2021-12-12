Ünlü ekonomistten bomba tahmin! ‘Asgari ücret 5 bin TL’ dedi şartı açıkladı

Ekonomist Şeref Oğuz, asgari ücretin ne kadar olacağıyla ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Ekonomist Şeref Oğuz Habertürk canlı yayınına konuk oldu. Oğuz, Merkez Bankası'nın yapacağı faiz indirimini açıklarken, asgari ücretle ilgili çarpıcı bir ifade kullandı. Yıl sonu için dolar kurunun 17 TL'ye kadar çıkabileceğini öne süren Oğuz, asgari ücret için tahminini de seçim 2023'de olursa 4 Bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 Bin TL olacak diye açıkladı.



Merkez Bankası'nın yapacağı toplantıdan çıkacak faiz karara da değinen Oğuz, "Ben önümüzdeki hafta için 200 baz puan indirim bekliyorum. Merkez Bankası üç defa müdahale etmesine rağmen kuru aşağı çekemedi. Benim tahminim FED'de 0.25 ile 0.50 artış olabilir. Türkiye'de ise tam tersi yaşanıyor. Faizler aşağı çekiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Faizleri indirin" talimatını Merkez Bankası kararlı bir şekilde yerine getiriyor." dedi.

"200 baz puan indirimi ben banko olarak görüyorum"

"Geçen ay 100 baz puan indirmişti" diyen Oğuz "Piyasada tahminler pas geçer veya 25-50 baz puan gibi hafif bir düşme ile geçer söylentilerle algı oluşturuluyor. Benim gördüğüm, Merkez Bankası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını yerine getirecek. 200 baz puan indirimi ben banko olarak görüyorum. Belki 100 baz puan plase olabilir" diye konuştu.