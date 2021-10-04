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Ekonomi Ünlü ekonomist Ramazan Kurtoğlu uyardı: Büyük yıkımlar kapıda! Dikkatli olun
Ekonomi

Ünlü ekonomist Ramazan Kurtoğlu uyardı: Büyük yıkımlar kapıda! Dikkatli olun

Ekonomist ve araştırmacı yazar Ramazan Kurtoğlu, Bill Gates'in ucuz et projesine ve sosyal medyanın yıkıcı etkisine dikkat çekerek çarpıcı uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 08:23:00 -
Ünlü ekonomist Ramazan Kurtoğlu uyardı: Büyük yıkımlar kapıda! Dikkatli olun

Araştırmacı yazar Ramazan Kurtoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “Zihinler işgal ediliyor, sosyal medyada milli platformlar kurulmalı” uyarısında bulunarak salgın sürecindeki uygulamalara dikkat çekti

Kurtoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarında, salgın sürecine de dikkat çekerek konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“İlkokul 4.sınıftan üniversiteye kadar okullarda çocuklarımızı-gençlerimizi sosyal medyanın yıkıcı etkisinden koruyucu dersler konmalı öğretmenlerimiz/öğretim üyelerimiz bu yönde bilgilendirilmeli/eğitilmelidir. Zihinler işgal ediliyor. Sosyal medyada milli platformlar kurulmalı."

Bill Gates'in ucuz et projesine dikkat çeken Kurtoğlu, "Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Teknopoli merkezli sanal dünyanın bedavalarına karşı çok dikkatli olun. Atalarımız boşuna söylememiş”ucuz etin yahnisi olmaz”diye.Teknopoli patronu Bill amca şimdi de “ucuz suni et”yedirecekmiş insanlara. Ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.

"Büyük biyolojik yıkımlar ve zombiler kapıda"

Kurtoğlu ayrıca, "büyük yıkımların ve zombilerin kapıda" olduğu iddiasında bulundu:

İnsan bedeni-beyni-zekası/zihni ve ruhu doğrudan yeni savaş konseptinin cephesi. Para-Kovid ve türevleri -iklim-gıda/su-teknopoli/sanal dünya-sağlık/ilaç endüstrisi de bu savaşın silahları... Milli şuur, milli gıda, ilaç ve platformlar ile farkındalık-bilim/teknoloji ise çare.

İnternet/sosyal medya katalizörü ile insanlık ahlaki -ruhsal çöküntü girdabına sokuldu. Kovid miladı ile mRNA-Crispr-Cas9 gen düzenleme teknolojisi-Grafen/grafen oksit üçlüsü ile insanın DNA/Genetik modifikasyonun kapısı aralandı. Büyük biyolojik yıkımlar ve zombiler kapıda.”

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