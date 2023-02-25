Ünlü ekonomist en güvenli yatırımı açıkladı! Ne altın, ne döviz, ne borsa, ne arsa... Herkes şaştı kaldı

ekonomim.com yazarı Şeref Oğuz, "En güvenli yatırımı açıklıyorum" deyip herkese ters köşe yaptı.

"En güvenli yatırım depreme dayanıklı bir konut yatırımı" diyen Oğuz, "Başınızı sokacağınız, depreme dayanıklı bir konut… Fay hattı üzerindeki gerçeğimiz bize gösteriyor ki; ne yaparsak yapalım güvenli binalarda yaşamalıyız. Beton yığınları arasında ezilmek istemiyoruz. Yakınlarımızı parça parça yıkıntıların arasından çıkarmak istemiyoruz. İşte bu nedenle en güvenli yatırım depreme dayanıklı bir konut yatırımı" ifadelerini kullandı.



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