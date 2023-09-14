  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yoldan geçen başörtülü kadınlara saldıran dinazoru sonunda...

85 yıllık şirket iflas etti! Kötü haber işçilere iletildi

Ekrem’in İstanbul’a armağanı! Metrobüs değil çilebüs

Dünyayı şoka sokacak imza! Çin ile savaş halinde olan ülke Türkiye'den 160 adet İHA satın aldı

Emeklilik sistemi için 3 dev reform! Prim desteği, çifte emekli maaşı, 56 yaşında emekli olma fırsatı!

Başkan Erdoğan'dan CHP'li Sezgin'e: Terörist müsveddesi

Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsatı kaçırmasın: Züccaciye fuarı İstanbul'da açıldı

Tarih resmen açıklandı! AK Parti’den emeklilere büyük müjde

Kızılbük Thermal Wellness Resort ile Marmaris’te Kongre Turizmi Başlıyor

Uyku saatini açıklayan Erdoğan: Aksi takdirde bu devlet yürümez
Dünya Ünlü biyografi yazarı: Dünyaca tanınan Elon Musk, Starlink'in satışına karar verdi, Pentagon'a devretti! Milyonlarca dolar
Dünya

Ünlü biyografi yazarı: Dünyaca tanınan Elon Musk, Starlink'in satışına karar verdi, Pentagon'a devretti! Milyonlarca dolar

Yeniakit Publisher
2023-09-14 18:19:00 - 2023-09-14 18:22:57
Ünlü biyografi yazarı: Dünyaca tanınan Elon Musk, Starlink'in satışına karar verdi, Pentagon'a devretti! Milyonlarca dolar

ABD'li milyarder Elon Musk'ın biyografisini yazan Walter Isaacson, Washington Post gazetesine verdiği röportajda Musk'ın Ukrayna'daki Starlink ekipmanının kullanımını Pentagon'a devrettiğini söyledi. Devrettiği rakam ne merak edildi!

Isaacson, ABD'li milyarderin bir nükleer savaşa yol açabilecek olaylardan uzak durmak adına böyle bir karar verdiğini belirtti.

Elon Musk savaşın ilk dönemlerinde Ukrayna'nın Starlink uydularına tam erişimine izin vermiş ancak daha sonra konuyla ilgili duyduğu endişelerden dolayı Kırım gibi hassas bölgelerde bazı kullanım kısıtlamalarına gitmişti.

Isaacson konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm bunlar yaşanırken onunla konuştum. Ve bir gece bana, 'Neden bu savaşın içindeyim? Starlink'i insanlar rahatlasın, Netflix'ten film izlesin ve oyun oynasın diye yarattım. Nükleer savaşa yol açabilecek bir şeyler yaratmak istemedim' dedi."

ABD'li yazar Musk'ın bundan sonra bazı Starlink ekipmanlarını satmaya ve tüm kontrolünü ABD ordusuna devretmeye karar verdiğini ve coğrafi sınırlamalar üzerinde bir kontrolü kalmadığını söyledi.

kibrispostasi'na göre Musk'ın Starlink'in askeri versiyonu olan Starshield isimli bir projesi daha olduğunu hatırlatan Isaacson, bu projenin de orduya devredildiğini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünyaca ünlü Elon Musk, Kırım'da Rusya'nın Karadeniz filosuna yönelik saldırı planlayan Ukrayna güçlerinin Starlink bağlantısını kullanmasına izin vermemişti. Olay, ABD'li milyarderin geçen hafta yayımlanan biyografisiyle birlikte ortaya çıkmıştı.

Reuters'ten yeni iddia: Bir yıl geçti, iki ülke Ankara ve Moskova gaz merkezinde tam anlaşamadı!
Reuters'ten yeni iddia: Bir yıl geçti, iki ülke Ankara ve Moskova gaz merkezinde tam anlaşamadı!

Gündem

Reuters'ten yeni iddia: Bir yıl geçti, iki ülke Ankara ve Moskova gaz merkezinde tam anlaşamadı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23