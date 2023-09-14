Ünlü biyografi yazarı: Dünyaca tanınan Elon Musk, Starlink'in satışına karar verdi, Pentagon'a devretti! Milyonlarca dolar

Isaacson, ABD'li milyarderin bir nükleer savaşa yol açabilecek olaylardan uzak durmak adına böyle bir karar verdiğini belirtti.

Elon Musk savaşın ilk dönemlerinde Ukrayna'nın Starlink uydularına tam erişimine izin vermiş ancak daha sonra konuyla ilgili duyduğu endişelerden dolayı Kırım gibi hassas bölgelerde bazı kullanım kısıtlamalarına gitmişti.

Isaacson konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm bunlar yaşanırken onunla konuştum. Ve bir gece bana, 'Neden bu savaşın içindeyim? Starlink'i insanlar rahatlasın, Netflix'ten film izlesin ve oyun oynasın diye yarattım. Nükleer savaşa yol açabilecek bir şeyler yaratmak istemedim' dedi."

ABD'li yazar Musk'ın bundan sonra bazı Starlink ekipmanlarını satmaya ve tüm kontrolünü ABD ordusuna devretmeye karar verdiğini ve coğrafi sınırlamalar üzerinde bir kontrolü kalmadığını söyledi.

kibrispostasi'na göre Musk'ın Starlink'in askeri versiyonu olan Starshield isimli bir projesi daha olduğunu hatırlatan Isaacson, bu projenin de orduya devredildiğini söyledi.

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Dünyaca ünlü Elon Musk, Kırım'da Rusya'nın Karadeniz filosuna yönelik saldırı planlayan Ukrayna güçlerinin Starlink bağlantısını kullanmasına izin vermemişti. Olay, ABD'li milyarderin geçen hafta yayımlanan biyografisiyle birlikte ortaya çıkmıştı.