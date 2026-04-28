Bartın'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü ağır yaralı
Batın'da oto sanayi sitesinde otomobil ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Bartın merkez Gölbucağı Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, E.D. idaresindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
FECİ KAZ KAMERADA Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde yan yola girmek için manevra yapan otomobille motosikletin çarpışması ve motosiklet sürücüsünün savrulması yer alıyor. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
