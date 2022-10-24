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Yaşam Unkapanı Köprüsü kapalı mı? Atatürk Köprüsü kaç gün kapalı çalışma saatleri:
Yaşam

Unkapanı Köprüsü kapalı mı? Atatürk Köprüsü kaç gün kapalı çalışma saatleri:

Unkapanı'nda bulunan Atatürk Köprüsü bakım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılacak. Peki, Unkapanı Köprüsü hangi saatlerde kapalı olacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-24 18:03:00 -
Unkapanı Köprüsü kapalı mı? Atatürk Köprüsü kaç gün kapalı çalışma saatleri:

İstanbul Unkapanı'nda bulunan Atatürk Köprüsü bakım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılacak. Peki, köprü hangi saatlerde kapalı olacak?

Unkapanı Köprüsü kapalı mı? Atatürk Köprüsü kaç gün kapalı çalışma saatleri:

Atatürk (Unkapanı) Köprüsü bakım çalışması nedeniyle bu gece saat 00.30 ila 04.30 arasında trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında da yer alan duyuruya göre, köprüde bu gece planlı bakım-onarım çalışması yapılacak.

Köprü bu kapsamda 00.30-04.30 saatlerinde yaya ve araç trafiğine kapalı olacak.

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