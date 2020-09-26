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Ekonomi Üniversitenin hikayesi kitaba dönüştü
Ekonomi

Üniversitenin hikayesi kitaba dönüştü

Sabancı Üniversitesi’nin Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi’nin kuruluş fikrinin ortaya çıktığı andan bugüne kadar geçen süreci “Bir Üniversite Var Ederken” kitabında anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 10:50:00 -
Üniversitenin hikayesi kitaba dönüştü

Geliri Sabancı Üniversitesi Burs Fonu’na bağışlanacak olan kitapta üniversitenin Güler Sabancı’nın kendi yaşam ve kariyer yolculuğundaki yerinin yanı sıra kurumsallaşma sürecinde geçtiği aşamalara da yer veriliyor. Güler Sabancı, kitapta kuruluşundan bu yana geçen 20 yılda Türkiye’nin yükseköğrenim yakın tarihine de bir not düşüyor. Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi’nin Sabancı Ailesi ve Sabancı Vakfı’nın destekleriyle “bir dünya üniversitesi” olma vizyonuyla yola çıktığını ifade etti. Üniversitenin bugün 20. yılını kutladığına ve birbirinden başarılı mezunları, uluslararası iş birlikleri, akademik dünyadaki saygınlığı ile örnek bir kurum haline geldiğine işaret eden Sabancı, “Ben de bu kitapla Sabancı Üniversitesi’nin hayal edildiği, hayata geçirildiği ve bugünlere gelmesini sağlayan yolculukta gönülden verilen emeği anlatmak istedim. Aynı zamanda, bu kitabı Sabancı Üniversitesi’ne katkısı bulunan herkese teşekkür etme fırsatı olarak da görüyorum. Umuyorum ki Sabancı Üniversitesi’nin hikayesi, benzer hayalleri kuranlara cesaret ve ilham verir” değerlendirmelerini yaptı

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