Üniversiteli Mert ölüme böyle yürümüş

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Üniversitesi Reklamcılık bölümü birinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Mert Örener, babası Kayahan Örener ile birlikte memleketleri Ordu'dan gelecek olan annesini karşılamaya gitmek üzere yola çıktı.

Baba ve oğul kaldırımda yürüdüğü esnada kaza yapan bir araç kontrolden çıkıp kaldırıma çıktı. Otomobil o esnada kaldırımda yürüyen baba ve oğlunu altına aldı. Kaza sonucu talihsiz genç feci şekilde hayatını kaybederken, baba Örener’in ise bacağı ve omzu kırıldı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Kaza sonrası otomobil sürücüsü ise araçtan çıkarak kayıplara karıştı. Kazada reklam panosunun arasına sıkışarak hayatta kalan Kayahan Örener, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÖLÜME BÖYLE YÜRÜDÜLER

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç ile babası kaldırımda yürüdüğü esnada bir otomobil kontrolden çıkıyor. Takla atan araç kaldırıma çıkarak genç ile babanın üstüne düşüyor. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.