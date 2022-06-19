“Üniversiteli gençler kıyma makinesine atılıyor” iftirası serbest mi olsun?

Yalan haberle mücadele edilmesi için yürürlüğe girecek olan yasaya karşı çıkanlara cevap veren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, binlerce kişiyi kandıran yalan haberlerden örnekler vererek durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

Sözcü’nün haberi: “Mayıs’ta kapanan şirket sayısı yüzde 259 arttı.”

Aynı haberin bir başka kutusunun başlığı:

“Kurulan işletme sayısı düşüyor.”

Aynı haberdeki bir spot:

“Derinleşen ekonomik krizin etkileri ile kapanan işletme sayısı bu yılın ocak-mayıs döneminde, geçen yıla göre katlanarak büyüyor!”

Anladığımız şu: “Ölmüşüz, ağlayanımız yok!”

Cumhuriyet’teki haber, birazcık daha düşük iddialı:

“Kapanan şirketlerde büyük artış”

Haberin içinde de, kurulan şirket sayıları ile ilgili tek bir bilgi verilmeden, kapanan veya tasfiyeye giren şirketlerin uzun uzun kıyaslamaları yapılıyor..

“Etik yasası çıkartmak istedim, başbakanlıktan alındım, partiden kovuldum” diyen Ahmet Davutoğlu’nun gazetesinin başlığı ise şöyle:

“Şirketler art arda kapandı.”

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