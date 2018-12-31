Üniversiteler daha yeni uyarıyor

Obezlik bu rahatsızlıklarda başrolü oynuyor. Durmadan tıkınmak, gözü doymamak. Abur-cubur atıştırmak.. Nefs terbiyesinden mahrum yetişmek, Amerikan toplumunun en önemli derdi haline geldi. John Hopkins Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre kilolu insanların sayısı bu hızla artmaya devam ederse, 2015'te yetişkinlerin yüzde 75'i, çocuk ve ergenlerin yüzde 24'i obez veya şişman olacak.

Önceki araştırmalar, 2003-2004 yıllarında Amerikalı yetişkinlerin yüzde 66'sının şişman veya obez olduğunu göstermişti.

Kalb-damar hastalığı, genellikle yaşlılık hastalığı zannedilmesine rağmen, bundan dolayı ölenlerin % 15'i, 65 yaş altında..

Yani Amerikalıların açgözlüleri, genç yaşta “boğaz” yüzünden hastalanıyor. Birden fazla risk faktörünün bir arada bulunması kalb hastalığı veya ölüm riskini önemli ölçüde artırıyor. Şeker hastalığından kaynaklanan risk de büyük..

Konu aslında ABD medyasında çok detaylı uyarılar halinde yer almasına ve toplum gerçekten obezliğin kötülüğünü fark etmesine rağmen, “nefs terbiyesi” kavramına yabancı olması, olumlu sonuç alınmasını engelliyor.

İngiltere'de aynı obezlik derdi var. 10 yaşındaki çocukların üçte birinden fazlasının ya aşırı şişman ya da obez olduğu açıklandı... Yapılan araştırmalar ve istatistikler, 5 yaşındaki çocukların da yüzde 25'inin aynı durumda olduğunu gösteriyor. Hatta bu oranın gerçekte daha yüksek olmasından korkuluyor.