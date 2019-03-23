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Üniversiteler Arası Türkiye Kick Boks Turnuvası

Antalya Lara’da 12-17 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kick Boks Turnuvası’nda Spor Bilimleri Fakültesi’nden Fatih Kürşat Aygün 63 kilo ile Türkiye ikincisi oldu.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:50
Üniversiteler Arası Türkiye Kick Boks Turnuvası

Antalya Lara’da 12-17 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kick Boks Turnuvası’nda Spor Bilimleri Fakültesi’nden Fatih Kürşat Aygün 63 kilo ile Türkiye ikincisi oldu.


11 yıldır Kick Boks ve Tekvando sporlarıyla uğraşan, ayrıca Türkiye Kick Boks Milli Takım sporcusu olan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Türkiye İkincisi Fatih Kürşat Aygün 7 defa Kick Boks Türkiye Şampiyonluğunu kazandı. 2 defa da Uluslararası Avrupa Kupası Şampiyonluğu kazanan Aygün, “Bu başarıları kazanmamda başta beni yetiştiren ve benim buraya gelmemdeki en büyük etken olan Milli Takım Antrenörü, Milli Takım Teknik Kurulu Üyesi babam Mehmet Ali Aygün’e çok teşekkür ediyorum. Bu maçta bize imkan sağlayan, fırsat sunan Rektörümüze, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız Ömer Çelik’e ve maç boyunca bize her türlü desteğini veren takım antrenörümüz Cengiz Eren Sayın’a teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.


Üniversiteler Arası Türkiye Kick Boks Turnuvası’na nasıl hazırlandıklarını belirten Aygün, “Bu maç için çok büyük emekler verdik. Haftanın üç günü en az antrenman yapıyorduk. Eleme maçları yapıldığında Türkiye’den birçok kişi gelmişti. Önce çeyrek final maçı, yarı final maçı en son final maçına kadar geldim. Finalde de ufak tefek aksilikler oldu ama yine de güzel bir maçtı. Ben bu maçta başarı gösteren rakibimi de tebrik ediyorum. Ayrıca sporun bana hem fiziksel hem de ruhsal gelişimim açısından katkısı çok oldu. Okulumu bitirip beden eğitimi öğretmeni olmayı düşünüyorum. Onun haricinde spor salonumuzda kendim gibi şampiyon ve ahlaklı öğrenciler yetiştirmek hedefimdir” dedi.


Kick Boks Antrenörü olan Cengiz Erensayın, her yıl Antalya’da düzenlenen Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonasına katıldıklarını ve bu sene de Türkiye Kick Boks Turnuvası’nda ikinci geldiklerini belirterek, “İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyan Fatih Kürşat Aygün Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası’nda 63 kilo ile Türkiye ikincisi oldu. Sporcularımız elinden geleni yaparak üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor. Spor herkes için önemlidir ama sağlık için daha önemli bir yeri vardır. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak da barınma, yemek, sosyal, kültürel etkinlikler ve spor aktivasyonlarında öğrencilerimize her türlü desteği vermekteyiz. Üniversitemiz, yarışmalara gitmeden önce maddi manevi her konuda bizi ve sporcularımızı destelemektedir. Biz de öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmeleri için her türlü desteği veriyoruz” ifadelerini kullandı.


Malatya’da yetişen ve spor yapan öğrencilerin başka üniversitelerde başarı sağladıklarını ifade eden Eren sayın, “Bizim üniversitemizde özellikle Spor Bilimleri Fakültesi öğrenci aldığı zaman özgeçmişine bakmadan alıyor. Bu nedenle bu sporlarla uğraşan öğrenciler başka üniversitelere gidiyorlar. Bu şekilde dışarıda çok sporcumuz var. Biz de üniversitemizde bu problemin çözülmesini özellikle talep ediyoruz. Spor Bilimleri Fakültesinin özgeçmişi ile sporcu almasını istiyoruz. Rektör Hocamız da bu konu hakkında bizimle ilgileniyor. Sporu sadece Spor Bilimleri Fakültesi’ndeki öğrenciler yapacak diye bir şey yok. Diğer fakültelerden öğrenciler gelebilir ve ortamı herkes görebilir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:50
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