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Eğitim Üniversite tercihleri son gün ne zaman?
Eğitim

Üniversite tercihleri son gün ne zaman?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler için üniversite tercih maratonu başladı. İyi bir üniversite tercih etmek isteyen öğrenciler kendi puanlarını da göz önünde bulundurarak tercih yapmakta. Peki, Üniversite tercihleri son gün ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-08-05 23:03:00 -
Üniversite tercihleri son gün ne zaman?

Her yıl üniversiteye geçiş için yapılan YKS sınavı 26 Haziran 2021 tarihinde yapılmıştı. Öğrencileri sınavı girdikten sonra iki aşama bekliyordu. Biri sınavın açıklanması ikincisi ise tercih yapmak. YKS sınav sonuç açıklanmıştı. Üniversite tercihleri de bugün açıldı. Peki, Üniversite tercihleri son gün ne zaman? İşte merak edilen haberin devamı…

Üniversite tercihleri son gün ne zaman?

Üniversite tercihleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

 

 

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