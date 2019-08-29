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Üniversite ormanı bilimsel yöntemlerle rehabilite ediliyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi (EÜ) arasında imzalanan ve kampüs alanı içindeki 47,78 hektarlık ormanlık alanın bakımını kapsayan protokol gereği bölgede bakım çalışmaları başladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:24
Üniversite ormanı bilimsel yöntemlerle rehabilite ediliyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi (EÜ) arasında imzalanan ve kampüs alanı içindeki 47,78 hektarlık ormanlık alanın bakımını kapsayan protokol gereği bölgede bakım çalışmaları başladı. İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol, “Toprak tahlili yapıp o toprağa uygun türlerle kuruyan ağaçları değiştireceğiz. Kampüs içinden geçen enerji nakil hattı vardı, hat kaldırılınca yeri boş kaldı. O hattın bulunduğu bölgede de ağaçlandırma yapacağız” dedi.


İzmir’in kent merkezinde en geniş kapsamlı ormana sahip olan Ege Üniversitesinde (EÜ) ağaçlar kapsamlı bakıma alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bir yandan kurumuş ağaçları temizlerken bir yandan da bakım ve budama yapıyor. Ege Üniversitesinde Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan bakım çalışmaları ile ilgili bilgi veren İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol, "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi arasında kampüs alanı içinde 1984 ile 1985 yıllarında yapılan protokollerle ağaçlandırılan bölgede o yıllarda diktiğimiz ağaçlar büyüdü ve bakıma ihtiyacı var. Bazı ağaçlar farklı nedenlerle kurudu. Tekrar toprak tahlili yapıp, o toprağa uygun türlerle kuruyan ağaçları değiştireceğiz. Kampüs içinden geçen enerji nakil hattı vardı, hat kaldırılınca yeri boş kaldı. O hattın bulunduğu bölgede de ağaçlandırma yapacağız. Çok sıkışık olan orman alanı var, bu bölgelerde seyreltme yapacağız. Sonbahar yağmurlarından sonra dikime başlayacağız. Canlı Bitki Müzesi şekline dönüştürülecek. 30 yıldan sonra bizim meslektaşlarımızın yaptığı bir ağaçlandırma çalışmasının bakımını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Devlette süreklilik esastır. Kasım-Aralık ayı gibi ağaç dikimine başlayacağız. Bu ağaçlandırma çalışmaları Ege Üniversitesi personeli ile birlikte şenlik havasında yapılacak" diye konuştu.


Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Armağan Kınal da, "Üniversitemiz lojmanlarının bahçesinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bilimsel yöntemlerle ağaç bakım çalışmaları yapılmaktadır. Üstelik bu iş 30 yıldır yapılmadı. Şu anda da Orman Bölge Müdürlüğü ile Rektörlüğümüzün arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştiriliyor. İleriye yönelik çok daha güzel ormanlık alanlarımızın olması açısından önemli bir girişimdir. Aksi takdirde ağaçlarımız zarar görmeye devam edecek" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:24
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