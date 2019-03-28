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Üniversite öğrencisi Arda Duman'dan acı haber

Altı gündür kendisinden haber alınamayan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman’ın Belgrad Ormanı’nda cansız bedeni bulundu.

28 Mart 2019 Perşembe 21:27
Üniversite öğrencisi Arda Duman'dan acı haber

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi.

O günden beri kayıp olan Duman'ın ailesi polise başvurdu. Üniversite kampüsünden çıkarak otobüse binerken güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan Arda Duman için arama çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar Arda Duman'ın cep telefonunun son sinyalinin alındığı Belgrad Ormanı'nda yoğunlaştı.

Dün akşam saatlerinde başlayan arama çalışmalarına AFAD ve AKUT'un yanı sıra Jandarma, Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde-Arama Kurtarma Külübü(YUDAK), Boğaziçi Üniversitesi Oryantiring Külübü ve Sarıyer Belediyesi ekipleri de katıldı.

Altı gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın akşam saatlerinde Belgrad Ormanı'nda cansız bedeni bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 21:27
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