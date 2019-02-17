Üniversite mezunları ne kadar askerlik yapacak? | Yeni askerlik sistemi 2019

Erdoğan, önlisans mezunları için yedek astsubaylık uygulamasının hayata geçirileceğini açıklarken, lise mezunları için askerlik sisteminin 6+6 ay olarak uygulanacağını aktardı. Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik ne kadar kısalacak? Askerlik ne zaman kısalacak? Askerlik süresi ne kadar olacak? Üniversite mezunları ne kadar askerlik yapacak? İşte konuya dair detaylar...

Üniversite mezunları ne kadar askerlik yapacak?

Erdoğan konuşmasında yeni askerlik sisteminin ayrıntılarına ilişkin; ''Yeni sistemde lisans ve lisansüstü için ordu ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor'' ifadelerini kullandı.