Üniversite kontenjanları, taban puanı, sıralama düştü mü? Hangi üniversitelere kontenjan sınırlaması geldi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek adalar 2021 YKS başvurularını 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında tamamladı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS), 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde girecek. 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Üniversite sınav takvimi işlerken YÖK’ten üniversite kontenjanlarına ilişkin yeni karar çıktı.

Üniversite kontenjanları ne oldu?

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere ikinci öğretim sağlık ön lisans programlarında kontenjan sınırlaması getirilerek tedrici olarak azaltmaya gidilecek ve vakıf yükseköğretim kurumlarında yeni ikinci öğretim sağlık ön lisans programı açılmayacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun sekizinci toplantısı düzenlendi. Toplantıda ilk olarak 2020 yılı kontenjanlarına ilişkin doluluk oranlarının durumu değerlendirildi. Kurulda daha sonra gündem maddelerine geçildi ve şu kararlar alındı:

Öğretmenlik programlarıyla ilgili olarak geçen yılki uygulamalar sürdürülecek ve kontenjanlar artırılmayacak. Hukuk fakültelerinde ilgili üniversitenin boş kontenjanları da dikkate alınarak üniversitebazında kontenjanlar belirlenecek. Mühendislik alanlarında öne çıkan alanlar ve ülke ihtiyaçları göz önünde bulundurularak toplam kontenjan azaltılacak. Sağlık alanlarında yeni kurulan fakülteler ve programlar dahil olmak üzere toplam kontenjanların belirlenmesine, tedrici olarak da bazı alanlarda kontenjan düşürülmesine devam edilecek. İlk ve acil yardım gibi ön lisans programlarında eğitime başlanması ve sürdürülmesiyle ilgili olarak paydaşların da görüşü alınarak standartlar geliştirilecek.

İkinci öğretim kontenjanları ne kadar?

İkinci öğretim sağlık önlisans kontenjanları düştü mü? Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere ikinci öğretim sağlık ön lisans programlarında kontenjan sınırlaması getirilerek tedrici olarak azaltmaya gidilecek ve vakıf yükseköğretim kurumlarında yeni ikinci öğretim sağlık ön lisans programı açılmayacak.

KKTC'de uygulama alanlarının yetersiz olması nedeniyle yeni sağlık programı açılmamasına ilişkin kararın uygulaması devam edecek.