Üniversite hastanelerinde çalışan personellerin özlük haklarında yeni dönem
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Üniversite hastanelerinde çalışan personellerin özlük haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.
YENİ AKİT ANKARA
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, resmi sosyal medya hesabından Üniversite hastanelerinde çalışan personellerin özlük haklarına ilişkin gelişmeyi açıkladı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, “Üniversite hastanelerinde çalışan personelimizin özlük haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu süreçteki destekleri için Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’a Yükseköğretim Kurulu ve üniversite hastanelerimizde görev yapan tüm personelimiz adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.