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Yerel Üniversite deposunda yangın çıktı
Yerel

Üniversite deposunda yangın çıktı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi merkez kampüsünde yer alan lojistik deposunda yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 16:35:00 -

Havadan da görüntülenen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde yer alan lojistik deposunda yangın çıktı. Öğleden sonra çıkan yangın kısa sürede deponun her tarafına sıçradı.

İçerisinde beyaz eşya, yatak, mobilyaların bulunduğu depodaki yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerine destek amaçlı jandarma ve emniyete ait TOMA’lar da bölgeye gönderildi. Yangını söndürme çalışması devam ediyor.

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