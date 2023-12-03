UNICEF'ten Gazzeli çocuklar için son uyarı!
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, sosyal medya hesabından Gazze'deki acı bilançoya ilişkin uyarıda bulundu.
Bir süredir bombardıman altındaki Gazze'de çalışmalarını yürüten James Elder, "Gazze'nin güneyinde şu an savaşın en kötü bombardımanı yaşanıyor, çok büyük çocuk kayıplarının yaşandığını görüyoruz." dedi.
Çocukları ve ortak vicdanı kurtarmak için son bir uyarıda bulunduklarını belirten Elder, "Burada çocukları etkileyen dehşeti anlatmakta güçlük çekiyorum." ifadelerini kullandı.
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