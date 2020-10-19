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Aktüel UNICEF, Kovid-19 aşısı için 520 milyon şırınga stoklayacak
Aktüel

UNICEF, Kovid-19 aşısı için 520 milyon şırınga stoklayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-19 18:52:33 -
UNICEF, Kovid-19 aşısı için 520 milyon şırınga stoklayacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için 520 milyon şırınga stoklayacağını bildirdi.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, örgütün koronavirüs aşısının hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde dağıtılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapmaya başladığı belirtildi.

Kovid-19 aşısının kullanıma hazır olmasının ardından dünyanın milyonlarca doz aşı için şırıngaya ihtiyaç duyacağı ifade edilen açıklamada, UNICEF'in 2021 yılına kadar 520 milyon şırınga stoğu ve kullanılmış enjektörlerin güvenli bir şekilde ortadan kaldırılması için 5 milyon atık kutusu stoğu yapacağı kaydedildi.

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore ise, Kovid-19 karşı aşı yapmanın dünya tarihindeki en büyük kitlesel aşılamalardan biri olacacağını dikkati çekerek, hazırlıkların hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini kaydetti.



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