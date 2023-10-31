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Gündem UNICEF: Gazze çocuk mezarlığına dönüyor!
Gündem

UNICEF: Gazze çocuk mezarlığına dönüyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-31 17:45:00 - 2023-10-31 18:22:51
UNICEF: Gazze çocuk mezarlığına dönüyor!

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in Gazzeli mazlumlara yönelik saldırılarında ortaya çıkan kahredici sonucu anlattı: Gazze çocuk mezarlığına dönüyor!

UNICEF Sözcüsü Elder, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki çocuk ölümlerinden endişe duyduklarını ve Gazze'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü belirtti.

BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında Elder, İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki çocukların, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalardan olumsuz etkilendiğini vurgulayan Elder, "Gazze'de artan çocuk ölümlerinden endişe duyuyoruz. Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Elder, UNICEF'in çatışmalar için acil ateşkes ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin kesintisiz ulaştırılması çağrısını yineleyerek "Gazze'deki çocuklar yalnızca bombardımanlar nedeniyle ölmüyor, onlar ihtiyaç duydukları tıbbi bakım eksikliği nedeniyle de ölüyor." dedi.

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