  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel UNHCR, Pakistan'daki 50 bin Afgan mülteci aileye nakdi yardım yaptı
Aktüel

UNHCR, Pakistan'daki 50 bin Afgan mülteci aileye nakdi yardım yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 18:32:03 -
UNHCR, Pakistan'daki 50 bin Afgan mülteci aileye nakdi yardım yaptı

İSLAMABAD (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR), Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen 50 bin Afgan mülteci aileye nakdi yardımda bulunduğu bildirildi.

UNHCR Pakistan'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, başkent İslamabad'daki UNHCR ofisinde Pakistan Eyalet ve Sınır Bölgeleri Bakanlığı ile iş birliği dahilinde Kovid-19’dan etkilenen 50 bin Afgan mülteci aileye nakdi yardım yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bir seferliğe mahsus olmak üzere ailelere 77 dolar yardımda bulunulduğu, söz konusu nakdi yardımların 70 bin Afgan mülteci aileye yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

UNHCR'ye göre, Pakistan'da 1,4 milyonun üzerinde kayıtlı Afgan mülteci bulunuyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de peş peşe patlamalar!
Dünya

Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de peş peşe patlamalar!

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yapılan anlaşma sonrası Başkent Bakü’de peş peşe patlama sesleri duyuldu. Patlama ile il..
Rus savaş uçakları bombalamaya başladı
Dünya

Rus savaş uçakları bombalamaya başladı

Rus savaş uçakları İdlib'in güneyinde yer alan sivil yerleşim yerlerini bombalamaya başladı.
Enver Altaylı, Arınç ve Gül'ün Mustafa Özcan ile en az 200 kez görüştüğünü iddia etti
Siyaset

Enver Altaylı, Arınç ve Gül'ün Mustafa Özcan ile en az 200 kez görüştüğünü iddia etti

FETÖ'den yargılanan Enver Altaylı, terör örgütünün ‘ikinci adamı’ olarak belirtilen Mustafa Özcan'ın Çankaya'da eski Cumhurbaşkanı Abdullah ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay