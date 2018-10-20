UNESCO'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
UNESCO Genel Sekreteri Audrey Azoulay Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin en ağır şekilde cezalandırılması çağrısında bulundu.20 Ekim 2018 Cumartesi 13:34
UNESCO, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü kesinleşen Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin açıklamada bulundu.
UNESCO Genel Sekreteri Audrey Azoulay, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katlini en ağır şekilde kınadığını belirterek, yetkililere olayı geniş çaplı inceleyip suçluların adalet karşısına çıkarılması çağrısında bulundu.
YORUM YAZ