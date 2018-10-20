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UNESCO'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

UNESCO Genel Sekreteri Audrey Azoulay Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin en ağır şekilde cezalandırılması çağrısında bulundu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 13:34
UNESCO'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

UNESCO, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü kesinleşen Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin açıklamada bulundu.

UNESCO Genel Sekreteri Audrey Azoulay, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katlini en ağır şekilde kınadığını belirterek, yetkililere olayı geniş çaplı inceleyip suçluların adalet karşısına çıkarılması çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 13:34
  1. İstanbul
  2. UNESCO Genel Sekreteri Audrey Azoulay
  3. Cemal Kaşıkçı

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