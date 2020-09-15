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Dünya UNESCO raporunda gazetecilere yönelik saldırılar
Dünya

UNESCO raporunda gazetecilere yönelik saldırılar

UNESCO, yayınladığı raporda, dünya çapındaki protestolar sırasında gazetecilere karşı yasadışı güç kullanımının artmakta olduğuna yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:04:00 -
UNESCO raporunda gazetecilere yönelik saldırılar

 Çoğunlukla polis tarafından hedef alınan gazetecilere yönelik saldırıların, keskin bir şekilde artması karşısında UNESCO pazartesi günü alarma geçti.

 Pazartesi günü konuyla ilgili bir rapor yayınlayan BM kültür ve eğitim örgütüne göre, "Gazetecilere, son beş yılda dünya çapında polis ve güvenlik güçleri tarafından yasadışı güç kullanımına yönelik daha geniş bir eğilim var.”

 Unesco, 2015 yılında gazetecilerin mesleklerini icra etmelerinin engellendiği on beş gösteri sayarken, sonuçlar 2019'da 32 gösteri ile ikiye katlandı.

 2020 yılının ocak ve haziran ayları arasında yapılan 21 gösteride, gazetecilerin saldırıya uğradığı, tutuklandığı ve hatta öldürüldüğü olaylarda dahil olmak üzere basın özgürlüğüne yönelik saldırılar damgasını vurdu.

 Bilgiye erişim tehdit altında

Unesco için bu veriler, "dünyanın tüm bölgelerinde medya özgürlüğü ve bilgiye erişim özgürlüğüne yönelik önemli ve büyüyen bir tehdidi ortaya çıkaran yeni bir eşiğin aşıldığını" öne sürüyor.

Bir başka endişe verici gerçek ise BM örgütü son beş yılda gösterileri takip ederken on gazetecinin öldürüldüğünü kaydetti.

Örgütün genel müdürü Audrey Azoulay yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplumu ve tüm yetkili makamları bu temel haklara saygı gösterilmesini sağlamaya çağırıyoruz." dedi. 

 Unesco, medyanın işlerini tam bir güvenlik içinde yapabilmesini sağlamak için yıllardır gazeteciler ve güvenlik güçleriyle birlikte harekete geçtiğini hatırlattı ancak bu raporda yer alan rakamlar çok daha fazla çabaya ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

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