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Gündem Ünal'dan Davutoğlu'na: Yalanları çaresizliğini gösteriyor
Gündem

Ünal'dan Davutoğlu'na: Yalanları çaresizliğini gösteriyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, önü arkası kesilip servis edilen bir video üzerinden eleştirilerini sıralayan Ahmet Davutoğlu'na tokat gibi bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 03:20:00 -
Ünal'dan Davutoğlu'na: Yalanları çaresizliğini gösteriyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalardan kısa kesitler kullanarak eleştirilerde bulundu.

Önü arkası kesilen ve çarpıtılan görüntüler üzerinden yapılan bu suçlamalara yanıt gecikmedi.

Mahir Ünal Twitter hesabından, Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'de görev aldığı ve şu anki Gelecek Partisi Genel Başkanlığı döneminde yaptığı konuşmaların yer aldığı üç ayrı video paylaştı.

"Hatalı üretimimiz olmadı mı? Evet oldu, aynaya bakarsan görürsün"

Davutoğlu'nun "Ne gelişme olursa olsun ben verdiğim söze sadığım. Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz bile duymadı, duymayacak." açıklamalarının bulunduğu videoyu paylaşan Ünal, "Hatalı üretimimiz olmadı mı? Evet oldu, aynaya bakarsan görürsün." görüşünü dile getirdi.

Mahir Ünal, Davutoğlu'nun Başbakan olduğu dönemde AK Parti'nin yaptığı çalışmaları anlattığı başka bir videoyu da paylaşarak, "Geçmişte bu konularda yaptığın yüzlerce konuşmalarından birisinde 'Büyük bir başarı hikayesi' diyorsun. Evet, AK Parti büyük bir başarı hikayesi. Sağlıktan eğitime, ulaşıma her alanda ülkemizin üretim yeteneğini yeniden inşa ettik ve boşaltılan, kırılan bardağı yeniden doldurduk." değerlendirmesinde bulundu.

"Yalanlar içene düştüğün çaresizliği gösteriyor"

Ünal, son paylaşımında eklediği, Davutoğlu'nun 21 Şubat'ta Twitter hesabından paylaştığı videoya yönelik ise şunları kaydetti:

"Sayın Davutoğlu, 'Ben idraki'ne hangi hastalık musallat oldu bilmiyorum. Muhalif medyanın bile yanlışlığını dile getirdiği, kesilmiş, kırpılmış, montajlanmış görüntülere eklediğin yalanlar, içine düştüğün çaresizliği gösteriyor."

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