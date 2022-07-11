Ünal Pala ve eşinin cenaze töreni ne zaman nerede?

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, ünlü iş insanı Ünal Pala(52) ve eşi Evrim Pala(47) sürat teknesinin kayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi, 12 yaşındaki çocukları Mina ise yaralandı. Olay, saat 22.00 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde oteller bölgesinde meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle savrulan teknede Pala çifti ağır yaralanırken, çiftin kızı ise savrularak denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla Mina sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünal ve Evrim Pala çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastanede tedavisi süren Mina Pala’nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Pala çiftinin cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çiftin cenaze törenine ilişkin detaylar ise henüz aile tarafından paylaşılmadı.