Ünal Karaman'dan galibiyet yorumu: Bildiğim tek şey aslanlar gibi oynadılar

Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ünal Karaman, Galatasaray maçının ardından farklı galibiyetin abartılmaması gerektiğini söyleyip şu sözleri kullandı;

''ÇOK DAHA İYİ BİR TRABZONSPOR OLACAK''

Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Sonra oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyuncu transferi bu zamanda kolay olmuyor. Mütevazi bir şekilde kadro oluşturduk. Ligin daha başı, çok abartmamak lazım. Eksikliklerimiz de var. En yakın zamanda arkadaşların uyumunu daha pozitif bir hale dönüştürmek isteriz. Yakın zamanda çok daha iyi bir Trabzonspor olmasını ümit ediyorum.

''BİLDİĞİM TEK ŞEY ASLANLAR GİBİ OYNADILAR''

Tamam maç kazandık, taktiksel anlamda her şeyi yaptık. Kaybettiğimizde kötü taktik... Bu anlayışı bırakmak lazım. Bildiğim tek şey, aslanlar gibi mücadele eden oyuncular vardı sahada. Kötü sonuçları da biz göğüsleyeceğiz. Sahaya çıkanları tebrik ediyorum.