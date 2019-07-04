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Umut Bulut yeniden Kayserispor’da

İstikbal Mobilya Kayserispor’da sözleşmesi sona eren kaptan Umut Bulut, yeni sezon öncesi vefa dedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:11
Umut Bulut yeniden Kayserispor’da

İstikbal Mobilya Kayserispor’da sözleşmesi sona eren kaptan Umut Bulut, yeni sezon öncesi vefa dedi.


Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor yarıntopbaşı yapacak. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar sözleşmesi sona eren ve adı birçok kulüple anılan tecrübeli futbolcu Umut Bulut, yeni sezonda yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Adı birçok kulüple anılan Umut Bulut, memleketinin takımında forma giyeceği için çok mutlu. Umut Bulut, bugün veya yarın Sarı-Kırmızılı takımla 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.


İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir ve Teknik Direktör Hikmet Karaman’a çok teşekkür eden Umut Bulut, “ Başkanımız ve hocamız beni yeniden takımda görmek istediler. Bende tamam diyerek yeniden Kayserispor forması giyecek olmaktan çok mutluyum. Hem başkanımız hem de hocamız benimle yeniden sözleşmeye layık gördükleri için ne kadar teşekkür etsem az” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:11
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