  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngiliz eski Sağlık Bakanı Matt Hancock Türkiye'yi seçme kararı aldı! Gelişme dünya gündemine oturdu

ABD Başkanı Joe Biden duyurdu! Dünya şokta...

SHGM resmen açıkladı! 28 Şubat'a kadar...

Biz değil İngiliz söylüyor! 6’lı masa kazanırsa süper olur

Kötü gelişme! Uzman isim duyurdu! İnfluenza, covid 19, kızamık, tüberküloz: Deprem sonrasında enfeksiyona dikkat

İP'li Türkkan ile CHP'li Başarır hakkında karar verildi!

Alman bilim adamları duyurdu: Türkiye'nin o iki ilinde enerji birikti! Haarp ile depremi tetikleyebilirler

Abdulkadir Selvi yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihte seçim kararını açıklayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Deprem bölgesinden binlerce öğrencinin nakil işlemi gerçekleştirildi

Erich Vad: Türkiye olmadan yapamayız
Aktüel Umuda Koşanlar Derneği durmak bilmiyor! Deprem bölgesindeler...
Aktüel

Umuda Koşanlar Derneği durmak bilmiyor! Deprem bölgesindeler...

Gamze Özçelik yardım çalışmalarına katılmaya devam ediyor. Depremzedeler için yemek dağıtımlarına katılan Gamze Özçelik aynı zamanda kurucusu olduğu dernek üzerinden; bölgeye 100 konteyner ve çadır kuruyor, erzak, hijyen paketi, battaniye ve çocuklar için oyuncak dağıtımlarında bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 17:38:00 -
Umuda Koşanlar Derneği durmak bilmiyor! Deprem bölgesindeler...

Gamze Özçelik yardım çalışmalarına katılmaya devam ediyor. Depremzedeler için yemek dağıtımlarına katılan Gamze Özçelik aynı zamanda kurucusu olduğu dernek üzerinden; bölgeye 100 konteyner ve çadır kuruyor, erzak, hijyen paketi, battaniye ve çocuklar için oyuncak dağıtımlarında bulunuyor. Akşam'a göre; 

Eski oyuncu Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birlikte, deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Depremzedeler için yemek dağıtımlarına katılan Gamze Özçelik aynı zamanda bölgeye 100 konteyner de yaptırıyor. Aynı zamanda çadır kuruyor ve erzak, hijyen paketi, battaniye ve çocuklar için oyuncak dağıtımlarında bulunuyor.

Derneğinin Instagram hesabında paylaşımlarda bulunan Gamze Özçelik, çadır kurarken çekilmiş fotoğrafları şu not ile yayımlandı:

"Çadır kurulumlarının yanında erzak, hijyen paketi, oyuncak ve battaniye dağıtımlarımız sürüyor."


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23