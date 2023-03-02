Umuda Koşanlar Derneği durmak bilmiyor! Deprem bölgesindeler...

Gamze Özçelik yardım çalışmalarına katılmaya devam ediyor. Depremzedeler için yemek dağıtımlarına katılan Gamze Özçelik aynı zamanda kurucusu olduğu dernek üzerinden; bölgeye 100 konteyner ve çadır kuruyor, erzak, hijyen paketi, battaniye ve çocuklar için oyuncak dağıtımlarında bulunuyor. Akşam'a göre;

Eski oyuncu Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birlikte, deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Depremzedeler için yemek dağıtımlarına katılan Gamze Özçelik aynı zamanda bölgeye 100 konteyner de yaptırıyor. Aynı zamanda çadır kuruyor ve erzak, hijyen paketi, battaniye ve çocuklar için oyuncak dağıtımlarında bulunuyor.

Derneğinin Instagram hesabında paylaşımlarda bulunan Gamze Özçelik, çadır kurarken çekilmiş fotoğrafları şu not ile yayımlandı:

"Çadır kurulumlarının yanında erzak, hijyen paketi, oyuncak ve battaniye dağıtımlarımız sürüyor."



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