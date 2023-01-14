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Gündem Umre nedir ve ne zaman yapılır? Kimlerin umresi kabul olunmaz
Gündem

Umre nedir ve ne zaman yapılır? Kimlerin umresi kabul olunmaz

Umre kelimesi, ziyaret etmek manasına geliyor. Dini bir terim olarak ise umre, "Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, tıraş olup ihramdan çıkmaktan ve Safa ile Merve arasında sa’y yapmak” ibaret olan bir ziyareti ifade eder. Umre yapacak kişi Müslüman olmalıdır. Çünkü umre sadece Müslümanlardan istenilen ibadetlerdendir. Müslüman olmayan kişinin umresi kabul olmaz.Akli dengesi de yerinde olmalıdır. Ayrıca akli dengesi yerinde olmayan kişiler iyi, kötü ve doğru yanlışı ayırt edemeyeceğinden dolayı gitmesi doğru değildir.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 13:45:00 -
Umre nedir ve ne zaman yapılır? Kimlerin umresi kabul olunmaz

Hac zamanı dışında yapılan hacca ise, umre ismi verilir. Bu görevi yerine getirene ise, hacı yerine mutemir ya da diğer ismi ile de yarı hacı denir. Umre, kısaca ziyaret demektir.

 Umre Nedir ve Ne Zaman Yapılır?

 Umre, ziyaret etmek anlamına gelir. Aynı zamanda Müslümanların Kabe`yi ziyaret etmelerine ve tavaf etmelerine de umre denir. Ziyaret şekli ise, hac ile benzerlik gösterir. Fakat hacda olduğu gibi Zilhicce ayında olması gerekmez. Dini bir terim olarak ise umre, "Belirli bir zamana bağlı olmadan ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, tıraş olup ihramdan çıkmak ve Safa ile Merve arasında sa’y yapmaktan” ibarettir.

 Umre, küçük bir hacdır. Umre yapmak isteyen kişi, umre tavafı yapar, mikattan ihrama girer sonra da sa’y yapar ve tıraş olarak ya da saçlarını kısaltarak ihramdan çıkar. Umrenin ziyaret şekli hacca benzer. Ama hac gibi Zilhicce ayında olması gerekmez. Dinimizde umre yapmak sünnettir. Umre için belirlenmiş bir zaman yoktur. Arefe ve onu izleyen kurban bayramı günleri başta olmak üzere yılda beş günün dışında her zaman diliminde umre yapılır.

 Umrenin Farzları Nelerdir?

 Umrenin iki önemli farzı vardır. Bunlar ise, ihram ve tavaftır. Bunlardan ise, ihram şart tavaf ise, rükündür. Umrenin vacipleri ise, sa’y ile tıraş olup ihramdan çıkmaktır. İslama göre insan ömründe bir kere umre yapmak ise, sünnettir. Umrenin pek çok farklı fazileti vardır. Özellikle de Ramazan ayında yapılan umrenin sevabı oldukça çoktur.

 Umrenin Vacipleri

Umrenin vacipleri şu sıraya göre yapılır:

Elbise tamamen çıkartılıp, ihram örtülerini vücuda tamamen sarınmalıdır.

İki rekat ihram namazı kılmak gerekir.

Ardından umreye niyet ederek telbiye getirmek gerekir.

Umre tavafını yapması gerekir.

İki rekât tavaf namazı kılmalıdır.

Umrenin sa'yini yapmak gerekir.

Tıraş olup ihramdan çıkmak gerekir

Umrenin Yapılışı

 Umre, küçük hac yapmak anlamına gelir. Belirli bir zamana bağlı kalmadan ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, tıraş olup ihramdan çıkmaktan ve Safa ile Merve arasında sa’y yaparak gerçekleştirilir. Umre, hac zamanı dışında yapılan umredir. Umre yapmak isteyen kişiler, mikattan ihrama girer, umre tavafı yapar daha sonra da sa’y yapar ve tıraş olarak veya saçlarını kısaltarak ihramdan çıkar.

 Umrenin ziyaret şekli ise, hacca benzer. Fakat hac gibi Zilhicce ayında yapılması gerekmez. Umre yapmak İslam dinine göre sünnettir. Umre için belirlenmiş bir zaman yoktur. Arefe ve onu izleyen kurban bayramı günleri olmak üzere yılda beş günün dışında kalan tüm zaman dilimlerinde her zaman umre yapılabilir.

 Umrenin Özellikleri ve Hükmü

 Resûl-i Ekrem (s.a.v.)'in: "Umre, ikinci bir umreye kadar işlenen tüm günahların bir kefaretidir. Hacc-ı Mebrur'un ise, cennetten başka bir karşılığı yoktur." buyurmuştur. İmam-ı Merginani: "Bize göre umre sünnettir. İmam-ı Şafi'ye göre ise, (r.a.) umre farzdır. Zira onun için Resûl-i Ekrem (sav)'in: "Umre bir farizadır. Aynı hac farizası gibi" Hadis-i Şerifi bulunur. Resûl-i Ekrem (s.a.v.)'in: "Hac bir farizadır. Umre ise, bir tetavvûdur" Hadis-i Şerifi esas kabul edilir. Kısacası, dinimizce insan ömründe en az bir defa umre yapmak sünnettir. Umrenin pek çok sevabı önemli fazileti de vardır.

 Kaynak: Diyanet

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