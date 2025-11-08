  • İSTANBUL
Yerel Umre kafilesi Türkiye'ye döndü
Umre kafilesi Türkiye'ye döndü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, 2025’in “Aile Yılı” dolayısıyla başlattığı “41 Yıllık Evli Çınarlarımız Kutsal Yolculukta” projesi kapsamında umreye giden ikinci kafile, kutsal topraklardaki ziyaretlerini tamamlayarak yurda döndü.

Gaziantep Havalimanı’nda kafileyi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilleri Halil Uğur, Feray Yılmaz, Arif Seçkin ve Abdülkadir Sökücü karşıladı.
Büyükşehir Belediyesi’nin bu projesiyle yüzlerce çift, kutsal topraklarda unutulmaz anlar yaşadı. Katılımcılar hem manevi bir yolculuk geçirdiklerini hem de büyükşehirin kendilerine sunduğu değeri bir kez daha hissettiklerini dile getirdi. Bu duygularla dönen umre kafilesi, Gaziantep’e huzur, minnet ve dua dolu hatıralarla geri döndü.
Ziyaretin ardından katılımcılar, yaşadıkları manevi atmosferi anlatarak duygu dolu anlarını paylaştı.

"Rüya gibiydi"

Yavuzeli ilçesinden Hatice Ermeç, umre ziyaretinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Umre ziyaretimiz rüya gibiydi. Allah Fatma Hanım’dan binlerce kez razı olsun. Her şey dört dörtlüktü, otellerimizden hocalarımıza kadar herkes bize çok hürmet etti. Hiçbir isteğimiz geri çevrilmedi. Cennet gibiydi her yer. Başa güller atıldığı zaman çok değişik bir manevi hava oluştu, o anlar bizi çok etkiledi. Böyle bir hizmeti sunan başkanımıza, belediyemize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Mehmet Çiftçi ise, ilk kez umreye gitmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Ben bu umreyi hiç göremem sanıyordum. Bunu organize eden herkesten, başta Fatma Şahin olmak üzere, hocalarımızdan ve belediye görevlilerimizden Allah binlerce razı olsun. Melekler Tepesi’ne çıkan tek kişi bendim, orada ilahi söyledim. O anı hiç unutmayacağım. Fatma ablama çok selamlar, saygılar, hepinizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"Bize dünyaları verdiniz "

Bir diğer katılımcı Kadir Mutlu da projenin tanıtımını televizyondan izlediğini hatırlatarak, "Bir gün televizyonda gördüm, başkanımız Fatma Şahin umreye gönderecekmiş. Hemen kızımı aradım, yazıldım, kısmet çıktı. O an dünyalar benim oldu. Başkanım bana altın versen boş, para versen boş. Çünkü siz bana dünyaları verdiniz. Rüyamda bile göremeyeceğim yerleri gördüm. Başkanımız hangi partiden olursa olsun fark etmez, çünkü bize öyle bir iyilik yaptı ki bu borcu ömür boyu unutmayız. Allah kendisinden ve emeği geçen herkesten razı olsun" diye konuştu.

