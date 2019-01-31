Ümraniyespor, Sezer Özmen'i kadrosuna kattı

Ümraniyespor, Sezer Özmen'i kadrosuna kattı31 Ocak 2019 Perşembe 18:27
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, son olarak Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Sezer Özmen'i kadrosuna kattı.
Ümraniyespor Kulübünün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümüz Sezer Özmen ile sözleşme imzalamıştır." denildi.
Geride kalan sezonun ikinci yarısında ayağı kırılan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezonun ilk yarısında Adana Demirspor'da hiçbir resmi müsabakada forma giymedi.
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