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Aktüel Ümraniye'deki işletmelerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Aktüel

Ümraniye'deki işletmelerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 13:55:13 -
Ümraniye'deki işletmelerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'deki işletmelerde, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim yapılarak, esnaf ve vatandaşlar uyarıldı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ümraniye Belediyesi zabıta ekiplerince, Alemdağ Caddesi üzerindeki lokanta, restoran ve iş yerlerinde denetim yapıldı.

Ekipler, iş yerleri girişinde dezenfekten bulunup bulunmadığını ve müşterilerin ateşinin ölçülüp ölçülmediğini kontrol ederek, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Ayrıca ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekip araçlarından da Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda anonslar yapıldı.

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