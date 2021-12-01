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Gündem Ümraniye'de yangın! Ekipler harekete geçti
Gündem

Ümraniye'de yangın! Ekipler harekete geçti

İstanbul Ümraniye'de bir sitenin çatısında çıkan ve söndürülen yangında, binanın üst katında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yangını söndürmek için çatıya çıkan 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 17:16:00 -
Ümraniye'de yangın! Ekipler harekete geçti

Atakent Mahallesi Dicle Caddesi'nde bulunan, 3 bloktan oluşan bir sitenin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle binanın üst katında mahsur kalan 2 kişi ile yangını söndürmek için çatıya çıkan 1 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangını söndürmeye çalışırken vücudunda yanıklar oluşan yaralı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahale sırasında yüzünde yanıklar oluşan itfaiye eri ayakta tedavi edildi.

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