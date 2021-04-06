Umran Dergisi Nisan 2021 çıktı!...

Günlük hayatta gittikçe daha derinden nüfuz eden teknolojik gelişmelerle beraber beliren toplumsal ve ahlaki sorunları önceden kestirip cevaplar ortaya koyabilme zarureti geleceği tasavvur etmenin önemini bir kat daha artırıyor. Batılılar küresel egemenlikte yeni vizyonlarını ortaya koymak için, bir taraftan, covid-19 salgınının küresel ekonomiye etkilerini, diğer taraftan çevresel, sosyal ve teknolojik gelişmelerin oluşturduğu karmaşık sorunlar karşısında, büyük sıfırlama, dördüncü sanayi devrimi, kapsayıcı kapitalizm gibi konuları tartışırken, İslâm dünyası, gelecek konusunu doğru şekilde ele alarak çalışmaya başlamadığı için idealinde olanı gerçekleştirme imkânına kavuşmaktan uzak ve gelecekler içinden kendisine dayatılanları kabul etmekle yüz yüze.

İslâm âleminin güçlü bir örgütlenme ve nitelikli projelerle yaygın bir çalışma içine girmeleri elzemdir. Müslümanların sorumluluğu arasında işsizlik, internet, iklim değişikliği ve yapay zekâ tehlikesi ile ilgili çözümler sunmak yer almalıdır.Adaleti, ehliyeti ve insanı esas alan bir sistemin inşası için, toplumsal sorunlarla ilgili konularda, uzmanların görev alacağı komisyonlar kurularak, siyasal, kültürel, hukuki, ekonomik ve sosyal alanlarla problemlere yönelik çözüm projeleri hazırlanmalıdır.

Gelecekle ilgili mevcut tasarımlar İslâm’ın ifadeleriyle çoğu kere dünyevidir ve ahir geleceğini yok sayarak işlemektedir. Bu seküler dünya görüşünün en önemli araçları da bilim ve teknolojidir.İslâm’a göre ne geçmiş ve ne de gelecek mutlak iyi, güzel ve doğrunun kaynağı olamaz. Doğrunun kaynağı zaman değil, ilahi mesajlardır.

Tarihî, sosyolojik ve stratejik olarak kendimiz olamazsak, kendimize de sahip çıkamayız. Yeni bir zihinle özümüze dönüp kendimizi yeniden inşa edebilirsek ancak o zaman kendimize ve değerlerimize olan yabancılaşmayı aşabilir, yaşanan her türlü sorunu giderebilir ve İslâm düşüncesinin bütünlüğünü kavrayıp onunla yeniden hayat bulabiliriz. Dolayısıyla, gelecek tasavvuru mevcut durumun ve bunun arka planını oluşturan medeniyet hafızasının iyi araştırılmasını gerektirir.